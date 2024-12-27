Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
Эксперт Ульянов допустил появление новых видов мошенничества из-за VPN-штрафов
Обсуждения возможных штрафов за использование VPN-сервисов в России могут привести к новому виду мошенничества, сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Ульянов предположил, что возможные штрафы за использование VPN-сервисов могут стать основой для новых мошеннических схем. По его словам, если обсуждения по этой теме продолжат набирать обороты, мошенники могут использовать ситуацию в своих интересах, передает Lenta.ru.
Эксперт отметил, что мошенники внимательно следят за актуальными темами в обществе и используют их для обмана людей. Он привел в пример ситуацию с коронавирусом, когда мошенники активно предлагали поддельные пропуска на фоне первых новостей о возможных ограничениях. По мнению специалиста, если тема VPN и штрафов будет продолжать циркулировать в СМИ, она может стать новой возможностью для преступников.
Ульянов подчеркнул, что мошенники живут не в вакууме, а следят за спросом и интересом общества к различным вопросам, чтобы быстро внедрять свои схемы обмана. Он считает, что медийная активность вокруг вопроса штрафов за VPN может лишь подстегнуть их к действиям.
Ранее Роскомнадзор опроверг появившиеся слухи о возможных штрафах за использование VPN-сервисов, подчеркнув, что новый приказ ведомства не касается этого вопроса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России решили запретить распространение информации о создании VPN-сервисов. Депутат Госдумы объяснил, что запрет инструкций для создания VPN направлен на защиту информационного пространства страны. Между тем YouTube проигнорировал требование Роскомнадзора удалить материалы, содержащие информацию о VPN.