Хинштейн рассказал о спасшем пенсионеров из-под обстрелов бойце в Курской области

Хинштейн: Боец с позывным «Конь» спас пенсионеров из-под обстрелов в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн написал в своем Telegram-канале о подвиге бойца с позывным «Конь», который спас пенсионеров из деревни Суджанского района. По его словам, в августе, когда начались боевые действия и массированные обстрелы Вооруженных сил Украины, супруги-пенсионеры не успели эвакуироваться и прятались в подвале. Им на помощь пришли российские военные, среди которых особенно запомнился боец из Бурятии. Рискуя жизнью, «Конь» и его сослуживцы вывезли пенсионеров в безопасное место.

Когда один из спасенных пенсионеров рассказывал о подвиге бойца, его голос дрожал, отметил Хинштейн. Семья выразила желание поблагодарить «Коня» лично, но в настоящий момент он выполняет боевые задачи за пределами региона. Вместо визита он прислал пенсионерам видеоприветствие, которое вызвало у них искренние эмоции.

В августе в ходе эвакуации из села Куриловка Курской области погибшая беременная женщина закрыла собой двухлетнего сына, тем самым его спасла.