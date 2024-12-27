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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию

    Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    13 комментариев
    27 декабря 2024, 11:55 • Новости дня

    Хинштейн рассказал о спасшем пенсионеров из-под обстрелов бойце в Курской области

    Хинштейн: Боец с позывным «Конь» спас пенсионеров из-под обстрелов в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о спасении пенсионеров бойцом с позывным «Конь» во время обстрелов в приграничном Суджанском районе.

    Хинштейн написал в своем Telegram-канале о подвиге бойца с позывным «Конь», который спас пенсионеров из деревни Суджанского района. По его словам, в августе, когда начались боевые действия и массированные обстрелы Вооруженных сил Украины, супруги-пенсионеры не успели эвакуироваться и прятались в подвале. Им на помощь пришли российские военные, среди которых особенно запомнился боец из Бурятии. Рискуя жизнью, «Конь» и его сослуживцы вывезли пенсионеров в безопасное место.

    Когда один из спасенных пенсионеров рассказывал о подвиге бойца, его голос дрожал, отметил Хинштейн. Семья выразила желание поблагодарить «Коня» лично, но в настоящий момент он выполняет боевые задачи за пределами региона. Вместо визита он прислал пенсионерам видеоприветствие, которое вызвало у них искренние эмоции.

    В августе в ходе эвакуации из села Куриловка Курской области погибшая беременная женщина закрыла собой двухлетнего сына, тем самым его спасла.

    25 декабря 2024, 10:48 • Новости дня
    Хинштейн: ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Льгова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре города Льгова в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются выяснением последствий и масштабов ущерба.

    Напомним, город Льгов в Курской области в среду подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранее ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, не обошлось без пострадавших.

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    26 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Байден поручил Пентагону усилить помощь Украине

    Байден поручил США продолжать наращивать поставки оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов, чтобы укрепить ее позиции в конфронтации с Россией.

    Президент США Джо Байден дал указание Пентагону продолжать увеличение поставок вооружений на Украину, сообщает ТАСС. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты неустанно работают над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил. Байден подчеркнул, что уже были доставлены сотни противоракет, и планируется дальнейшее увеличение поставок.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина до середины января 2025 года получит значительную военную помощь от США. Эта помощь будет включать сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет, включая ракеты-перехватчики.

    Согласно данным Пентагона, с начала президентства Байдена США взяли на себя обязательства по военной помощи Украине на сумму 63,5 млрд долларов. Из них 62,9 млрд долларов были выделены после начала спецоперации РФ. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что новые вооружения не изменят ситуацию на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что визит директора ЦРУ на Украину связан с попыткой усложнить мирные инициативы Трампа и усилить конфликт.

    Администрация США планирует объявить в ближайшие дни новый пакет помощи Украине на сумму 1,2 млрд долларов, включающий артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что будет с деньгами для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    25 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Льгов погибли четыре человека

    Хинштейн: При атаке ВСУ на Льгов погибли четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела города Льгова Курской области Вооруженными силами Украины погибли четыре человека, пятеро получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

    По информации из Telegram-канала Хинштейна, три человека погибли на месте, один скончался в больнице.

    Помимо погибших, пять человек получили ранения, среди них одна женщина находится в тяжелом состоянии. Хинштейн отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

    Напомним, город Льгов в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Хинштейн ранее сообщил, что ударам подверглись гражданские объекты и инфраструктура Льгова.

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    24 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли значительное поражение ВСУ, уничтожив за сутки более 200 военнослужащих и технику на Курском направлении, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, подразделения группировки «Север» нанесли поражение нескольким бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка и других. В результате наступательных действий были разгромлены тяжелая механизированная бригада, пять механизированных, три десантно-штурмовых бригады, бригада морской пехоты и четыре бригады территориальной обороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах Гуево, Косица, Кругленькое и других населенных пунктах Сумской области. В ходе действий было уничтожено более 200 военнослужащих ВСУ. Также уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

    С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 43 510 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты и множество другой техники, включая 11 пусковых установок HIMARS и шесть MLRS производства США. Эти данные свидетельствуют о масштабных потерях ВСУ в этом регионе.

    Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка.

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    27 декабря 2024, 03:11 • Новости дня
    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух

    Украинские военные рассказали WP, что боятся прекращения поставок оружия из США и падения боевого духа

    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке, пишет газета The Washington Post.

    Военные Вооруженных сил Украины испытывают снижение боевого духа и опасаются прекращения американской помощи, сообщает The Washington Post. В материале издания говорится о беспокойстве украинских военных, связанное с возможным сокращением поддержки со стороны США, особенно в случае прихода к власти Дональда Трампа. Военные выражают сомнения относительно скорого завершения конфликта и опасаются, что при Трампе Вашингтон потребует территориальных уступок от Киева.

    Заместитель командира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилл отметил, что боевой дух становится «все ниже и ниже». «Хотя раньше мы говорили о победе, теперь все неясно», – приводит его слова американское издание. Другой украинский военный, Александр, выразил опасения, что они могут остаться без поддержки союзников и боеприпасов, отметив, что это приведет к серьезным проблемам на фронте.

    Владимир Зеленский признавал возможность прекращения американской поддержки в случае возвращения Трампа в Белый дом. Трамп в интервью NBC 8 декабря заявил, что Киев может не рассчитывать на прежний объем помощи после его вступления в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года, что добавляет неопределенности в будущем отношениях между США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, сообщалось, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    27 декабря 2024, 08:23 • Новости дня
    Эксперт: Иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области

    Эксперт Гагин: Иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику ВСУ в Курской области, заявил эксперт Ян Гагин, отметив, что они получают полетные задания от производителей высокоточного оружия.

    Иностранные военные специалисты участвуют в обслуживании западной техники, используемой ВСУ для нападения на Курскую область, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

    Он подчеркнул, что в регион отправлены наиболее подготовленные военные кадры, и под видом наемников часто действуют кадровые военнослужащие и офицеры стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что ВСУ задействовали в Курской области значительное количество высокоточной техники, полученной от НАТО. По его словам, полетные задания для высокоточных ракет формируют специалисты из стран-производителей. Эксперт добавил, что ключи шифрования и технологии не доверяются украинским военным или наемникам, а остаются под контролем иностранных специалистов.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что наступление ВСУ на Курскую область 6 августа было остановлено. За время боевых действий ВСУ потеряли более 40 тыс. военных на Курском направлении. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу по гражданским целям, и подчеркнул, что Россия даст достойный ответ, а все поставленные цели будут достигнуты.

    В Курской, а также Белгородской и Брянской областях продолжается режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан. Путин отметил, что провокации киевского режима не останутся безнаказанными и Россия готова ответить на них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе участвовали иностранные наемники, а в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия местного населения, сообщили местные жители.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, которого подозревают в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Также СК завершил расследование дела против четырех бойцов 61-й бригады ВФУ, обвиняемых в организации терактов в Курской области, включая минирование участков местности и запугивание местных жителей.

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    26 декабря 2024, 02:15 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили ЛЭП в Белгородской области

    ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области, повреждена ЛЭП

    Tекст: Денис Тельманов

    Линия электропередачи в Грайворонском округе повреждена в результате атаки ВСУ, шесть сел остались без электричества.

    Линия электропередачи была повреждена в результате атаки ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области, сообщает РИА «Новости». Глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что атака была совершена с использованием беспилотников, которые сбросили взрывные устройства, повредив электросеть.

    Жители шести населенных пунктов, включая Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенных Безымено и Новостроевка-Вторая, временно остались без электричества. Гладков отметил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с министерством обороны РФ.

    В результате происшествия никто не пострадал, но местные власти готовы принять меры для обеспечения безопасности и восстановления инфраструктуры в пострадавших районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела города Льгова Курской области Вооруженными силами Украины погибли четыре человека, пятеро получили ранения. За минувшую ночь российские ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников над различными регионами, включая Белгородскую и Воронежскую области. В результате атаки дронов ВСУ на автомобили в селе Борки Белгородской области один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

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    26 декабря 2024, 18:36 • Новости дня
    Обломки ракет повредили здания в Курской области

    Две украинские ракеты сбиты над Курской областью, обломки повредили постройки

    Tекст: Евгения Караваева

    В Курской области сбиты две украинские ракеты, обломки которых нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района, информации о пострадавших нет.

    Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили две украинские ракеты над Курской областью, передает ТАСС.

    Обломки ракет повредили постройки в селе Разветье Железногорского района. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

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    25 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Льгов в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Город Льгов в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, информация о возможных жертвах и разрушениях на данный момент уточняется, сообщило правительство региона.

    Как пишет Telegram-канал правительства Курской области, обстрел произошел утром 25 декабря.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате ракетных ударов ВСУ повреждены 17 объектов культурного наследия в городе Рыльске, среди них три православных храма, включая церковь Успения.

    Напомним, город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.

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    24 декабря 2024, 18:04 • Новости дня
    СК возбудил дело против норвежского наемника

    СК возбудил дело против норвежца Очерхаджиева за теракт и наемничество в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против норвежского наемника Аслана Очерхаджиева, подозреваемого в совершении террористического акта и наемничестве после вторжения на территорию Курской области с представителями ВСУ в августе этого года.

    Следственный комитет России, сообщает ТАСС, возбудил уголовное дело против гражданина Норвегии Аслана Очерхаджиева. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта и наемничестве на территории РФ.

    По данным следствия, Очерхаджиев в качестве наемника принимал участие в вооруженном конфликте, действуя вместе с формированиями ВСУ. В августе он и его соучастники незаконно пересекли границу России, вторгшись в Курскую область. Применяя автоматическое огнестрельное оружие, взрывные устройства и военную технику, они совершали преступления против мирного населения.

    Следствие отмечает, что их целью было устрашение населения, нанесение значительного имущественного ущерба и дестабилизация деятельности органов власти. В данный момент принимаются меры для установления местонахождения Очерхаджиева и его соучастников. Все обстоятельства преступлений будут выяснены в ходе расследования, и действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

    Ранее российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    26 декабря 2024, 22:53 • Новости дня
    Число пострадавших от атаки БПЛА в Белгороде увеличилось до трех человек

    Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке БПЛА на Белгород

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное возросло до трех, передает РИА «Новости».

    Ранее было известно о двух раненых – восьмилетнем ребенке и его матери. Ребенок получил ушибы и ссадины, его доставили в детскую областную клиническую больницу, а женщину с осколочными ранениями ноги и спины – в городскую больницу Белгорода.

    Атака произошла на таунхаус, в результате чего загорелась кровля здания. Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС.

    Позже стало известно, что к числу пострадавших добавилась еще одна женщина, которая обратилась за медицинской помощью с ушибом руки. Ее в данный момент доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотником на поселок Разумное в Белгородской области, в результате чего пострадали восьмилетний ребенок и его мама, а Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны России за ночь сбили пять украинских беспилотников, атаковавших Волгоградскую, Воронежскую и Белгородскую области.

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    25 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила семь контратак ВСУ на Курском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде населенных пунктов на Курском направлении, отразили семь контратак и уничтожили более 230 военнослужащих, два танка и несколько боевых машин за сутки, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, бойцы группировки «Север» нанесли поражение украинским формированиям, включая тяжелую механизированную, пять механизированных, три десантно-штурмовые бригады, бригаду морской пехоты и четыре бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка и других. Были отражены семь контратак штурмовых групп противника.

    Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов в Сумской области, включая Косицу, Кругленькое, Куриловку. В результате потери украинских сил за сутки составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, две бронемашины.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 43 тыс. 740 военнослужащих, 255 танков, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортеров и 1318 боевых бронированных машин. Также уничтожены 324 артиллерийских орудия и 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства США. Потери среди прочей техники включают 28 единиц инженерной и другой техники и семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли значительное поражение ВСУ, уничтожив за сутки более 200 военнослужащих и технику на Курском направлении.

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    26 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    СК завершил расследование дела против бойцов ВФУ за-за терактов в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России завершил расследование дела против четырех бойцов 61-й бригады ВФУ, обвиняемых в организации терактов в Курской области, включая минирование участков местности и запугивание местных жителей, сообщила пресс-служба ведомства.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что СК завершил расследование уголовного дела против военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) – Николая Тяжкороба, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и Владимира Одноочко. По данным следствия, в начале августа этого года они незаконно пересекли государственную границу.

    В городе Судже Курской области четверо военнослужащих действовали с целью запугивания местного населения и дезорганизации работы органов власти. Они блокировали города, минировали местность, занимали частные дома и запрещали передвижение гражданским лицам. Кроме этого, угрожая применением оружия, они открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным жителям.

    Все обвиняемые в настоящее время находятся в месте содержания военнопленных. Им инкриминируется совершение террористических актов по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ, что включает действия по запугиванию населения и разрушению инфраструктуры.

    Ранее СК возбудил уголовное дело против норвежского наемника Аслана Очерхаджиева, подозреваемого в совершении террористического акта и наемничестве после вторжения на территорию Курской области с представителями ВСУ в августе этого года.

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    26 декабря 2024, 17:44 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 230 военных на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 230 военных на Курском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 230 военнослужащих, три боевые машины пехоты, включая одну БМП Bradley, и бронетранспортер, сообщили в Минобороны.

    В результате боевых действий ликвидированы три боевые машины пехоты противника, из которых одна БМП Bradley американского производства, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Всего за время ведения боевых действий на Курском направлении потери украинских сил составили более 43 970 военнослужащих. Также уничтожены 255 танков, 197 боевых машин пехоты, 137 бронетранспортеров и 1321 боевая бронированная машина. Среди разрушенной техники находятся 1191 автомобиль, 325 артиллерийских орудий и 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

    Кроме того, уничтожены 11 пусковых установок HIMARS и шесть MLRS. Также в числе потерь противника 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

    Накануне Минобороны сообщило, что группировка «Север» отразила семь контратак ВСУ на Курском направлении. До этого ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов.

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    27 декабря 2024, 02:42 • Новости дня
    ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты ДНР 11 раз

    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 11 раз, выпустив 32 боеприпаса

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за сутки 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), ранив двух гражданских.

    Вооруженные силы Украины за последние сутки 11 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Было выпущено 32 различных боеприпаса, в результате чего получили ранения два гражданских лица, передает ТАСС,

    Военное следственное управление СК по региону уточнило, что из одиннадцати обстрелов девять зафиксированы на горловском направлении и два на ясиноватском.

    В сообщении ведомства говорится о зафиксированных фактах вооруженных атак со стороны вооруженных формирований Украины, что свидетельствует об ухудшении ситуации на данных участках линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Курской области уточняет информацию о возможных жертвах и разрушениях после обстрела города Льгов со стороны ВСУ. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Брянскую область, повредив девять домов и тринадцать хозпостроек без пострадавших. Сообщалось, что украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Горловке, нанеся серьезные разрушения Никитовскому району города.

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    Запугивая НАТО «реваншизмом», украинцы врут только наполовину

    На Украине придумали новый довод для НАТО, чтобы выпросить приглашение в альянс: Украина сможет напасть на Россию после послевоенного восстановления и прихода к власти реваншистов, а НАТО ее от подобного удержит. К таким угрозам нужно отнестись серьезно, поскольку они из разряда очевидных. Только устранять их нужно иначе. Подробности

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    «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу

    Воздушные и наземные беспилотники, средства защиты, разведки, системы радиоэлектронной борьбы – лишь малая часть того, что производят предприятия «народного ВПК». Основанные группами энтузиастов, они превращаются в серьезные производства, поставляющие в войска десятки тысяч беспилотников и других изделий. В 2024 году этот сектор получил признание на высшем уровне. Подробности

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    Как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире

    Либеральная демократия пребывает в упадке. По всему миру, от Вашингтона до Сеула, политики либерального толка сталкиваются с колоссальными проблемами: снижение уровня доверия граждан, растущие противоречия исполнительной и законодательной власти, невозможность одержать уверенную победу на выборах. Что привело либеральную демократию к столь печальному состоянию и есть ли у Запада шанс исправить допущенные ошибки? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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