Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су сложил полномочия
И.о. президента Южной Кореи Хан Док Су принял решение парламента об импичменте
Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил о принятии решения парламента об импичменте и сложении полномочий, чтобы избежать политического хаоса в стране.
Хан Док Су подтвердил принятие решения парламента об импичменте, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что покинет должность «в соответствии с законом, чтобы не добавлять хаоса» в политическую систему страны. Решение парламента об отрешении от власти было принято единогласно, с 192 голосами.
14 декабря были приостановлены полномочия президента Юн Сок Ёля. Следующим исполняющим обязанности президента стал вице-премьер Чхве Сан Мок. Он одновременно занимает пост министра экономики и финансов.
Теперь, после принятия парламентом решения об импичменте, вопрос переходит в Конституционный суд. Суд имеет полномочия либо подтвердить законность отрешения от власти, либо восстановить чиновника в должности.
Правящая партия «Гражданская сила» отмечала, что для импичмента президента требуется квалифицированное большинство, то есть 200 из 300 голосов, тогда как для отстранения других высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра, достаточно простого большинства.
В пятницу парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент исполняющему обязанности президента и премьер-министру Хан Док Су, поддержку этому решению высказали 192 депутата.
Ранее Начальник штаба армии Южной Кореи Пак Ан Су арестован за участие в мятеже и введении военного положения, его возможная ответственность предполагает пожизненный срок или смертную казнь.
Председатель правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун объявил об уходе в отставку после импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Еля.