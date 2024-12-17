Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.0 комментариев
Прокуратура Южной Кореи арестовала начальника штаба армии по делу о мятеже
Прокуратура Южной Кореи арестовала начальника штаба армии за участие в мятеже
Начальник штаба армии Южной Кореи Пак Ан Су арестован за участие в мятеже и введении военного положения, его возможная ответственность предполагает пожизненный срок или смертную казнь.
Прокуратура Южной Кореи арестовала начальника штаба армии Пак Ан Су. Его обвиняют в участии в мятеже и подозревают в ключевой роли в планировании введения военного положения 3 декабря, сообщает ТАСС. По данным агентства News1, действия Пак Ан Су квалифицируются как исполнение роли ключевого заговорщика, за что ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.
Предварительно прокуроры арестовали нескольких высокопоставленных военных и полицейских. Среди них – бывший министр обороны Ким Ен Хен, начальник командования военной контрразведки Е Ин Хен, начальник командования военной разведки Мун Сан Хо и другие высокопоставленные лица.
Согласно материалам дела, президент Южной Кореи Юн Сок Ель звонил начальнику полиции Чо Чжи Хо, требуя ареста депутатов во время введенного военного положения. Также президент приказывал командующему армейским спецназом Квак Чон Гыну вывести депутатов из парламентского здания, чтобы сорвать голосование об отмене военного положения.
Президент Юн Сок Ель, чьи полномочия были приостановлены из-за импичмента в парламенте, отвергает обвинения в мятеже, но готов содействовать следствию, сообщает агентство Ренхап. Он также намерен участвовать в судебных слушаниях, если они будут открытыми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Елю, за отставку которого проголосовали 204 депутата. Южнокорейская прокуратура заявила о неявке временно отстраненного президента Юн Сок Еля на допрос, касающийся введения военного положения.
Председатель правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун объявил об уходе в отставку после импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Еля.