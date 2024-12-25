Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».0 комментариев
Путин поздравил народы стран СНГ с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил граждан стран СНГ с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, счастья и процветания.
Президент России Владимир Путин поздравил граждан стран Содружества Независимых Государств с наступающим Новым годом, передает РИА «Новости».
«Пользуясь случаем, просил бы передать самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания гражданам ваших государств», – сказал Путин, обращаясь к своим коллегам.
Ранее Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы, которые состоятся в следующем году, с надеждой на участие воинских расчетов в параде 9 мая.