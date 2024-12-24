Фонд «Сколково» вернул 197 млрд рублей госинвестиций

Фонд «Сколково» возместил бюджету 197 млрд рублей инвестиций за 15 лет

Председатель правления Фонда Сергей Перов, подчеркнул, что за 15 лет центр собрал 4,5 тыс. стартапов и создал сотни тысяч рабочих мест в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Перов заявил о планах вырастить до 2030 года не менее двадцати технологических лидеров, способных занять значимые позиции как на российском, так и на международном рынке. Для поддержки стартапов, стремящихся выйти на глобальный уровень, в «Сколково» была запущена программа Sk Global Camp.

«Без надежной и востребованной технологии компаниям будет сложно закрепиться на иностранных рынках», – отметил Перов, упомянув недавние успехи в Азии и странах СНГ.

По словам Перова, международные бизнес-миссии, организуемые фондом ежемесячно, уже принесли плоды: в 2024 году было заключено 30 контрактов. Центр также посетили 130 делегаций из 60 стран. Среди наиболее перспективных рынков для стартапов назван Ближний Восток, где российские технологии востребованы в сфере информационных технологий и безопасных городов.