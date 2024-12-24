Мантуров назвал сроки поставки поездов для ВСМ Москва – Петербург

Мантуров: Первый поезд для ВСМ Москва – Петербург поставят в 2026 году

Tекст: Валерия Городецкая

Мантуров сообщил, что в конце 2026 года – начале 2027 года Российские железные дороги (РЖД) получат первый опытный состав для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург, передает ТАСС. В период с 2028 по 2030 годы будет поставлено около 30 таких составов.

Мантуров отметил значительный прогресс в разработке поездов и выразил уверенность в своевременной реализации проекта.

Работы над созданием поезда ведутся несколько лет. Конструкторское бюро и компания «Синара» продвинулись в этом направлении, подчеркнул Мантуров.

Государство поддержит проект в рамках комплексного инвестиционного плана, общая стоимость которого составляет около 40 млрд рублей, отметил он. Кроме того государство компенсирует проценты по кредитам и расходы на научные исследования и разработки.

Мантуров добавил, что отечественные поезда «Иволга» и «Финист» соответствуют характеристикам тех, что выпускались в сотрудничестве с Siemens. «Но коллеги убежали, технологии и возможности остались. На их «Сапсан» мы ответим «Белым кречетом», – заявил он.

Ранее министр транспорта Роман Старовойт объявил, что новый российский высокоскоростной поезд будет носить название «Белый кречет», а его интерьер определят в 2025 году. Этот поезд станет частью ВСМ Москва – Петербург, строительство которой предусмотрено Транспортной стратегией РФ до 2030 года.