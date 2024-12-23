Первый российский скоростной поезд назвали «Белый кречет»

«Белый кречет» станет первым высокоскоростным поездом России до 2028 года

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, министр транспорта РФ Роман Старовойт раскрыл название первого российского высокоскоростного поезда – «Белый кречет». Этот поезд станет частью ВСМ Москва – Санкт-Петербург, строительство которой предусмотрено Транспортной стратегией РФ до 2030 года.



Контракт на производство первых двух электропоездов подписан с «Уральскими локомотивами» на сумму 12 млрд рублей. Поезд будет состоять из восьми вагонов и сможет достигать скорости 400 км/ч, с эксплуатационной скоростью 360 км/ч. Планируется возможность соединения двух составов и наличие четырех классов обслуживания.

Дизайн-код вагонов уже утвержден, но интерьер будет разработан в 2025 году. Старовойт отметил, что важной задачей является обеспечение высокой оборотности состава, чтобы за 15 минут пассажиры могли покидать поезд, проводилась уборка и заходили новые пассажиры.

Финансовое закрытие сделки по финансированию ВСМ Москва – Санкт-Петербург должно состояться до конца 2024 года. Ожидается, что проект позволит увеличить пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом до 23 млн человек к 2030 году. Строительство новой магистрали будет вестись с использованием исключительно отечественных технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на инфраструктуру высокоскоростной железнодорожной магистрали у вокзала будет потрачено 50 млрд рублей, из которых 30 млрд заложены в городском бюджете для старта проекта. Министерство транспорта рассматривает возможность создания входов высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Адлер в Махачкалу и Грозный после успешного завершения проекта Москва – Санкт-Петербург, который является приоритетным. Скорость железнодорожных перевозок по России будет расти, это одна из главных задач РЖД, отметил президент Владимир Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

