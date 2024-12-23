Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.4 комментария
Первый российский скоростной поезд назвали «Белый кречет»
«Белый кречет» станет первым высокоскоростным поездом России до 2028 года
Министр транспорта Роман Старовойт объявил, что новый российский высокоскоростной поезд будет носить название «Белый кречет», а его интерьер определят в 2025 году.
Как сообщает ТАСС, министр транспорта РФ Роман Старовойт раскрыл название первого российского высокоскоростного поезда – «Белый кречет». Этот поезд станет частью ВСМ Москва – Санкт-Петербург, строительство которой предусмотрено Транспортной стратегией РФ до 2030 года.
Контракт на производство первых двух электропоездов подписан с «Уральскими локомотивами» на сумму 12 млрд рублей. Поезд будет состоять из восьми вагонов и сможет достигать скорости 400 км/ч, с эксплуатационной скоростью 360 км/ч. Планируется возможность соединения двух составов и наличие четырех классов обслуживания.
Дизайн-код вагонов уже утвержден, но интерьер будет разработан в 2025 году. Старовойт отметил, что важной задачей является обеспечение высокой оборотности состава, чтобы за 15 минут пассажиры могли покидать поезд, проводилась уборка и заходили новые пассажиры.
Финансовое закрытие сделки по финансированию ВСМ Москва – Санкт-Петербург должно состояться до конца 2024 года. Ожидается, что проект позволит увеличить пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом до 23 млн человек к 2030 году. Строительство новой магистрали будет вестись с использованием исключительно отечественных технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на инфраструктуру высокоскоростной железнодорожной магистрали у вокзала будет потрачено 50 млрд рублей, из которых 30 млрд заложены в городском бюджете для старта проекта. Министерство транспорта рассматривает возможность создания входов высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Адлер в Махачкалу и Грозный после успешного завершения проекта Москва – Санкт-Петербург, который является приоритетным. Скорость железнодорожных перевозок по России будет расти, это одна из главных задач РЖД, отметил президент Владимир Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.