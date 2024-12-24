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Россельхознадзор обнаружил фальсификацию творога «Русмолоко»
Россельхознадзор обнаружил, что творог 9% от ООО «Русмолоко» содержит недопустимые растительные жиры и масла, что нарушает нормы техрегламентов и ГОСТа.
Служба выявила подмену сырьевого состава в твороге жирностью 9%, произведенном ООО «Русмолоко» в Ставропольском крае, передает РИА «Новости».
Пробы были взяты в сетевом магазине Кабардино-Балкарии. Выяснилось, что продукция содержит растительные жиры и масла, что нарушает нормы техрегламентов и ГОСТ.
Согласно пресс-релизу, в 2024 году неоднократно фиксировались аналогичные нарушения в продуктах ООО «Русмолоко», включая сметану и сливочное масло. Россельхознадзор принял меры, включая отзыв деклараций о соответствии и уведомление Роспотребнадзора и правоохранительных органов Ставропольского края.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россельхознадзор обнаружил в сосисках микробную трансглютаминазу и опасные растительные жиры, что может представлять риск для здоровья потребителей.