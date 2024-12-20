Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.0 комментариев
Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения пособия по беременности и родам студенткам очных отделений до уровня прожиточного минимума, чтобы поддержать будущих мам.
«Нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», – сказал российский лидер на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, передает РИА «Новости».
В четверг Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет. Кроме того, российский лидер заявил, что в России число женщин детородного возраста сократилось на 30%. Он подчеркнул важность поддержки семей и отметил, что свыше 10 млн детей и 320 тыс. беременных уже получают пособия.