  • Новость часаТрамп потребовал от Европы крупномасштабных закупок нефти и газа из США и пригрозил пошлинами
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    Зачем Трамп пугает поглощением Канады
    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию
    России потребовались 400 тысяч строителей
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве
    Выяснилось, когда подозреваемый в убийстве Кириллова приехал в Россию
    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    Сийярто обвинил Зеленского в «безобразной кампании» против Венгрии
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

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    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    20 комментариев
    20 декабря 2024, 09:09 • Новости дня

    США отложили поставку танков Тайваню из-за перегрузки промышленности

    WSJ: Задержка поставок танков Abrams Тайваню связана с перегрузкой американской промышленности

    Tекст: Мария Иванова

    Задержки в поставках танков Abrams Тайваню связаны с перегрузкой американской оборонной промышленности, вызванной пандемией COVID-19 и конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, что отложило планы на два года, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Задержка поставок танков Abrams Соединенными Штатами Тайваню свидетельствует о перегрузке американской оборонной промышленности, сообщает The Wall Street Journal. Первоначально планировалось, что Тайвань получит первую партию танков в 2022 году, однако из-за влияния пандемии COVID-19 и конфликтов на Украине и Ближнем Востоке сроки были сдвинуты на два года, отмечает ТАСС.

    Несмотря на это, 16 декабря США передали Тайваню первую партию из 38 танков Abrams модификации M1A2T. В дальнейшем страна получит еще 42 танка в 2025 году и 28 – в 2026 году. Всего Тайвань приобретает 108 танков на сумму 2,2 млрд долларов, что было одобрено Госдепартаментом США еще в 2019 году.

    Политика избранного президента Дональда Трампа в отношении Тайваня остается неясной. В период предвыборной кампании он заявлял, что Тайвань должен увеличить свои военные расходы и не полагаться исключительно на помощь США. При этом Трамп выбрал в свою команду ряд политиков, скептически настроенных по отношению к Китаю.

    Тайвань, управляемый собственной администрацией с 1949 года, имеет танковый парк из тысячи боевых машин, большинство из которых устаревшие. Пекин продолжает считать Тайвань своей провинцией, в то время как США поддерживают контакты с тайваньской администрацией и остаются главным поставщиком вооружений для острова.

    За последние годы объем военных поставок Тайваню из США превысил 7 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вводит санкции против 13 американских производителей вооружений и шести их руководителей из-за поставок оружия Тайваню.

    Китай выступает категорически против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем, заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Между тем заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о провокационной роли США через использование Тайваня, что угрожает серьезным кризисом в регионе.

    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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    19 декабря 2024, 15:49 • Новости дня
    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом

    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом для проверки «Орешника»

    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение президента России Владимира Путина устроить «высокотехнологичную дуэль» тем, кто сомневается в возможностях «Орешника», считая это ответом на скептицизм.

    Многие зарубежные СМИ, такие как британские Sky News, Guardian, Daily Mail и Sun, а также NBC News и Wall Street Journal из США, обратили внимание на выступление Путина на прямой линии. Некоторые издания сочли предложение российского лидера вызовом западному скептицизму, другие восприняли его слова как «шутку», передает РИА «Новости».

    Британская газета Sun и катарский телеканал «Аль-Джазира» сошлись во мнении, что этим предложением Путин отвечал на западные сомнения. Они отметили, что президент подробно рассказал, как будет выглядеть предложенная дуэль. Американское издание Wall Street Journal охарактеризовало слова Путина как «хвастовство» и «подстрекательство» к западным странам.

    «Отвечая на вопрос о новой российской системе ... «Орешник», Путин пошутил, что хотел бы вызвать Запад на «высокотехнологичную дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности системы», – пишет американский телеканал NBC News.

    Британская газета Daily Mail и агентство The Associated Press отметили, что глава российского государства бросил вызов западным союзникам Украины «насмешливо».

    Ранее Путин в рамках «Итогов года» заявил, что если Запад сомневается в эффективности нового российского комплекса «Орешник», стороны могут провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве. Глава государства также обратил внимание на споры иностранных специалистов о том, можно ли сбить российскую ракету.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (7)
    19 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Украина атаковала комбинат в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Минобороны: Украина атаковала предприятие в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    «Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Там добавили, что российские военнослужащие смогли сбить все ракеты ATACMS, направленные на объект, а также три из четырех ракет Storm Shadow. Оставшаяся ракета была отклонена от объекта атаки, в результате чего повреждения получило техническое строение на территории комбината.

    Накануне сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, и обошлось без жертв. В четверг стало известно, что в результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

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    19 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы сообщили ему о задержании группы украинских диверсантов в Словакии, у которых обнаружили карты расположения словацких критически важных энергетических объектов.

    В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.

    «И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.

    «Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.

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    19 декабря 2024, 17:38 • Новости дня
    Американский журналист вернулся после ухода с «Прямой линии» Путина

    Журналист Симмонс из NBC покинул зал после вопросов Путину, но вернулся через час

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист NBC Кир Симмонс покинул «Прямую линию» президента России Владимира Путина, но спустя час вернулся, сообщил журналист Павел Зарубин.

    После получения ответов от Путина Симмонс быстро покинул зал. Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых видно, как журналист NBC встает со своего места и выходит из зала.

    Зарубин предположил, что Симмонс опасается отвечать на вопросы коллег после мероприятия. Тем не менее через час Симмонс вернулся на конференцию, что также было зафиксировано на видео и показано Зарубиным, сообщает ТАСС.

    Путин провел пресс-конференцию и прямую линию, которая длилась 4 часа 27 минут.

    Коментарии (9)
    19 декабря 2024, 23:25 • Новости дня
    Белый дом назвал способные нанести ядерный удар по США страны

    США заявили о возможностях России, КНДР и Китая нанести ядерный удар по США

    Белый дом назвал способные нанести ядерный удар по США страны
    @ кадр из видео канала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, КНДР и Китай обладают ядерным оружием и ракетами, способными достичь территории США, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

    «Список стран, которые обладают одновременно ядерным оружием и ракетными возможностями, чтобы напрямую достичь территории США, очень мал, и они являются противниками Соединенных Штатов: Россия, Северная Корея и Китай», – приводит слова Файнера РИА «Новости».

    Выступая в аналитическом Фонде Карнеги (признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО), Файнер также заявил, что США готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если Китай и другие государства продолжат наращивать свои арсеналы. Он подчеркнул, что в случае негативного развития этих тенденций изменения в развертывании американских ядерных сил могут стать необходимыми.

    Вашингтон, по словам Файнера, стремится к контролю над вооружениями, но готов адаптироваться к изменяющейся глобальной ядерной динамике.

    При этом США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем в вопросах стратегической стабильности, считая их более конструктивными, чем трехсторонний диалог. Файнер отметил, что различия в ядерных возможностях и доктринах России и Китая требуют отдельного подхода к каждой из стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР.

    В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал на риски обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Associated Press сообщало, что в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ, что связано с опасениями населения перед ядерными угрозами, и прогнозируется, что к 2030 году рынок таких сооружений достигнет 175 млн долларов.

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    19 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа.

    «Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 млн долларов по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Кроме того, он подчеркнул, что Украина может существовать только при поддержке западных партнеров, что делает ее зависимой от их помощи.

    «Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям. С одной стороны, «клюет у них с руки», потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, она может существовать, не только воевать – существовать! И в то же время создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу», – сказал он.

    Он также заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

    «Этот продукт будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», – отметил Путин.

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    19 декабря 2024, 20:10 • Новости дня
    Страны G7 обсудили снижение потолка на российскую нефть до 40 долларов
    Страны G7 обсудили снижение потолка на российскую нефть до 40 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны «Группы семи» (G7) рассматривают снижение ценового порога на российскую нефть до 40 долларов за баррель или полный запрет на ее транспортировку и страхование, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, страны «Группы семи» обсуждают возможность усиления санкций на российскую нефть, передает ТАСС. По информации издания, среди рассматриваемых мер значится снижение текущего ценового ограничения с 60 до 40 долларов за баррель.

    Также рассматривается полный запрет на транспортировку и страхование российской нефти. Источники агентства подчеркивают, что обсуждения продолжаются, а окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти.

    Bloomberg ранее сообщало, что администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая.

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    20 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве

    Очевидцы: В Киеве прогремели четыре мощных взрыва, в городе «яркое зарево»

    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве
    @ State Emergency Service of Ukraine/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве произошли четыре мощных взрыва в центре города, в районе железнодорожного вокзала, наблюдается яркое зарево, сопровождаемое громкими звуками, сообщили очевидцы.

    В Киеве произошла серия мощных взрывов, сообщают очевидцы. Взрывы прогремели в центре города, в районе железнодорожного вокзала, что сопровождалось ярким заревом и густым дымом. Один из очевидцев отметил, что первый взрыв был на земле, за которым последовали еще три, возможно, вызванные работой противовоздушной обороны, отмечает ТАСС.

    Местные жители также сообщили о звуках тревоги, раздавшихся в северо-восточной части Киева.

    Второй очевидец подчеркнул, что один из взрывов был особенно мощным и громким. Работу системы противовоздушной обороны подтвердили и местные власти.

    Украинские медиа также передавали о взрывах и работе ПВО в городе. Несмотря на эту информацию, точные причины взрывов и их последствия на данный момент остаются неизвестными.

    Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны.

    Ночью в Днепропетровской области был объявлен режим воздушной тревоги, произошел взрыв в Кривом Роге, сообщают украинские СМИ.

    До этого в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне также прогремели взрывы.

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    19 декабря 2024, 15:36 • Новости дня
    Путин сказал, с кем бы хотел выпить чашку чая

    Путин рассказал, с кем из личностей хотел бы выпить чашку чая

    Путин сказал, с кем бы хотел выпить чашку чая
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, с кем из ныне живущих или ушедших личностей он бы хотел выпить чашку чая.

    «Из ныне живущих я бы хотел почаще встречаться со своими друзьями и близкими людьми, чайку с ними выпить и поговорить», – сказал глава государства.

    Говоря о том, с кем бы он хотел выпить чашку чая из ушедших мировых лидеров, Путин назвал бывших канцлера ФРГ Гельмута Коля, президента Франции Жака Ширака и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

    По словам Путина, все эти люди внесли существенный вклад в развитие отношений своих стран с Россией и в мировую политику.

    «Они были личностями с собственным мнением, все концентрировалось на достижении максимального результата для своих собственных стран, на укреплении суверенитета их государств», – добавил он.

    Путин также отметил, что сейчас у него очень теплые отношения с китайскими коллегами, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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    19 декабря 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин: СВО надо было начинать и готовиться раньше
    Путин: СВО надо было начинать и готовиться раньше
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что СВО надо было начинать раньше и готовиться к ней заранее и тщательнее.

    Владимир Путин заявил, что принятые в 2022 году решения могли быть реализованы раньше, если бы была возможность предусмотреть будущие события, передает ТАСС.

    «Крымские события были спонтанными, и события 2022 года мы тоже начали без всякой особой подготовки. Почему начали? Да потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать пока ситуация для нас ухудшится», – сказал Путин.

    «Если бы можно было посмотреть на ситуацию в 22-м году, я бы подумал, что такое решение, которое мы приняли, надо было принимать раньше», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин признался, что после начала специальной военной операции на Украине почти перестал шутить и смеяться.

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    19 декабря 2024, 13:00 • Новости дня
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль»: выбрать объект в Киеве, сосредоточить там все силы ПВО и ПРО, а Россия ударит по нему «Орешником».

    «Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. <...> Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны», – цитирует ТАСС президента.

    «У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты («Орешник»)», – приводит РИА «Новости» слова Путина о возможностях нового ракетного комплекса.

    Ранее посол в Британии Андрей Келин заявил, что применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России.

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    19 декабря 2024, 15:40 • Новости дня
    Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии

    Депутат открыл стрельбу в парламенте Абхазии из-за спора о майнинге

    Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В парламенте Абхазии депутат Адгур Харазия открыл стрельбу, что привело к гибели одного депутата и ранению другого. Инцидент произошел на фоне обсуждения запрета майнинга криптовалют, сообщил источник в парламенте.

    В парламенте Абхазии произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия, а Кан Кварчия получил ранения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время заседания комитета по экономической политике, где обсуждался запрет на майнинг криптовалют.

    Источник в парламенте сообщил, что ссора началась после того, как Адгур Харазия выступил за полный запрет майнинга, а Кан Кварчия назвал это популизмом. Харазия в ходе возмущения открыл огонь. «Первая пуля досталась Вахтангу Голандзия, затем был ранен Кварчия», – заявил источник.

    По данным правоохранительных органов, Харазия скрылся с места происшествия. Заместитель генерального прокурора Рустан Тыркба сообщил, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Вскоре будет возбуждено уголовное дело, следственная группа уже осматривает место преступления.

    И. о. министра внутренних дел Роберт Киут подтвердил, что Харазия подозревается в стрельбе и что он скрылся после инцидента.

    И. о. президента Абхазии Бадра Гунба проинформирован о случившемся, заслушал отчеты от начальства Госслужбы охраны и УВД города Сухума. Гунба также посетил больницу, куда были доставлены пострадавшие депутаты.

    В четверг сообщалось, что у здания парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, ранены двое депутатов. Позже стало известно, что депутат Вахтанг Голандзия скончался от ранений, полученных в результате стрельбы в парламенте.

    Ранее сообщалось, что в Абхазии интернет отключили ночью для борьбы с незаконным майнингом, чтобы сэкономить электроэнергию и оценить эффект.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Абхазия вернулась в кризис 1990-х годов.

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    19 декабря 2024, 21:28 • Новости дня
    ДУМ разрешило мусульманам заключать до четырех религиозных браков

    ДУМ России разрешило мусульманам заключать до четырех религиозных браков

    ДУМ разрешило мусульманам заключать до четырех религиозных браков
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Духовное управление мусульман (ДУМ) России разрешило религиозное многоженство для мусульман с соблюдением ряда условий, включая справедливое отношение ко всем женам и уведомление о намерении заключить новый брак.

    Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам в стране вступать в до четырех религиозных браков, передает РИА Новости.

    Заместитель председателя ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что такое решение возможно только при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Решение приняли на расширенном заседании совета, где обсуждались вопросы многоженства.

    По словам Аляутдинова, мужчина может заключить второй, третий или четвертый религиозный брак в случаях, когда супруга неспособна к деторождению по состоянию здоровья из-за окончания репродуктивного возраста или по иным объективным причинам. Также учитываются случаи сексуальной несовместимости или нежелание женщины рожать детей. Основными условиями для многоженства являются равноценное материальное обеспечение всех жен и предоставление каждой из них отдельного жилья.

    Муфтий также отметил, что мужчина обязан сообщить своей первой жене о намерении заключить новый брак. Если вторая жена не была информирована о существовании первой и не готова смириться с этой ситуацией, она вправе требовать расторжения никаха. Кроме того, мужчина должен будет усыновить всех детей и нотариально оформить завещание при заключении нового религиозного брака.

    Аляутдинов подчеркнул, что положения фетвы не заменяют семейное законодательство России, признающее лишь один брак, оформленный в органах ЗАГС. Однако, поскольку полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, фактически существуют, необходимо урегулировать права женщин в таких браках. Муфтий добавил, что богословское заключение поможет женщинам, состоящим только в религиозном браке, сохранить свои права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году в Одинцове мужчина избил свою супругу, находящуюся на пятом месяце беременности, из-за ее несогласия с наличием второй жены, и пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.

    В 2021 году совет ученых-богословов (улемов) Духовного управления мусульман России предлагал запретить практику многоженства и заключение повторных религиозных браков, если это нарушает права женщин и принципы равноправия, а рычагов воздействия на супруга нет. Тогда же отмечалось, что многоженство присутствует в российских регионах с преобладанием мусульманского населения – в Татарстане, Чечне, Карачаево-Черкесии и других субъектах. При этом практика получает «все большее распространение».

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