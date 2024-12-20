Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
США отложили поставку танков Тайваню из-за перегрузки промышленности
WSJ: Задержка поставок танков Abrams Тайваню связана с перегрузкой американской промышленности
Задержки в поставках танков Abrams Тайваню связаны с перегрузкой американской оборонной промышленности, вызванной пандемией COVID-19 и конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, что отложило планы на два года, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Задержка поставок танков Abrams Соединенными Штатами Тайваню свидетельствует о перегрузке американской оборонной промышленности, сообщает The Wall Street Journal. Первоначально планировалось, что Тайвань получит первую партию танков в 2022 году, однако из-за влияния пандемии COVID-19 и конфликтов на Украине и Ближнем Востоке сроки были сдвинуты на два года, отмечает ТАСС.
Несмотря на это, 16 декабря США передали Тайваню первую партию из 38 танков Abrams модификации M1A2T. В дальнейшем страна получит еще 42 танка в 2025 году и 28 – в 2026 году. Всего Тайвань приобретает 108 танков на сумму 2,2 млрд долларов, что было одобрено Госдепартаментом США еще в 2019 году.
Политика избранного президента Дональда Трампа в отношении Тайваня остается неясной. В период предвыборной кампании он заявлял, что Тайвань должен увеличить свои военные расходы и не полагаться исключительно на помощь США. При этом Трамп выбрал в свою команду ряд политиков, скептически настроенных по отношению к Китаю.
Тайвань, управляемый собственной администрацией с 1949 года, имеет танковый парк из тысячи боевых машин, большинство из которых устаревшие. Пекин продолжает считать Тайвань своей провинцией, в то время как США поддерживают контакты с тайваньской администрацией и остаются главным поставщиком вооружений для острова.
За последние годы объем военных поставок Тайваню из США превысил 7 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вводит санкции против 13 американских производителей вооружений и шести их руководителей из-за поставок оружия Тайваню.
Китай выступает категорически против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем, заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Между тем заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о провокационной роли США через использование Тайваня, что угрожает серьезным кризисом в регионе.