США отложили поставку танков Тайваню из-за перегрузки промышленности

WSJ: Задержка поставок танков Abrams Тайваню связана с перегрузкой американской промышленности

Tекст: Мария Иванова

Задержка поставок танков Abrams Соединенными Штатами Тайваню свидетельствует о перегрузке американской оборонной промышленности, сообщает The Wall Street Journal. Первоначально планировалось, что Тайвань получит первую партию танков в 2022 году, однако из-за влияния пандемии COVID-19 и конфликтов на Украине и Ближнем Востоке сроки были сдвинуты на два года, отмечает ТАСС.

Несмотря на это, 16 декабря США передали Тайваню первую партию из 38 танков Abrams модификации M1A2T. В дальнейшем страна получит еще 42 танка в 2025 году и 28 – в 2026 году. Всего Тайвань приобретает 108 танков на сумму 2,2 млрд долларов, что было одобрено Госдепартаментом США еще в 2019 году.

Политика избранного президента Дональда Трампа в отношении Тайваня остается неясной. В период предвыборной кампании он заявлял, что Тайвань должен увеличить свои военные расходы и не полагаться исключительно на помощь США. При этом Трамп выбрал в свою команду ряд политиков, скептически настроенных по отношению к Китаю.

Тайвань, управляемый собственной администрацией с 1949 года, имеет танковый парк из тысячи боевых машин, большинство из которых устаревшие. Пекин продолжает считать Тайвань своей провинцией, в то время как США поддерживают контакты с тайваньской администрацией и остаются главным поставщиком вооружений для острова.

За последние годы объем военных поставок Тайваню из США превысил 7 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вводит санкции против 13 американских производителей вооружений и шести их руководителей из-за поставок оружия Тайваню.

Китай выступает категорически против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем, заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Между тем заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о провокационной роли США через использование Тайваня, что угрожает серьезным кризисом в регионе.