Нефть подешевела на совокупности факторов

Мировые цены на нефть снизились на совокупности факторов

Tекст: Мария Иванова

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.01 снижается на 0,52%, до 72,5 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,3%, до 69,02 доллара, передает РИА «Новости».

«Нисходящие риски, связанные с вероятным ужесточением политики Федеральной резервной системы США, могут оказать влияние на цены в совокупности с укреплением доллара. Но неопределенность в отношении перспективы спроса на нефть все еще остается ключевым фактором», – цитирует Bloomberg аналитика IG Asia в Сингапуре Ипа Цзюнь Жуна.

Отметим, что в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику действующих нефтяных буровых установок в стране.