Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».19 комментариев
ВСУ трижды обстреляли ДНР за сутки
ВСУ выпустили девять боеприпасов по ДНР за сутки
Украинские войска трижды обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив девять боеприпасов, при этом ранений мирных жителей не зафиксировано.
Как отметили в СК России, зафиксировало три факта вооруженных атак со стороны украинских вооруженных формирований на территории Донецкой Народной Республики в течение прошедших суток. Всего было выпущено девять боеприпасов различного типа, передает ТАСС.
Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры, сведений о пострадавших среди мирного населения не поступало, пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ.