Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.2 комментария
Путин не виделся с Асадом после бегства президента Сирии в Москву
Путин на вопрос американского журналиста заявил, что не виделся с Асадом
Президент России Владимир Путин заявил, что не виделся с экс-главой Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC о пропавшем в Сирии 12 лет назад репортере из США.
Ранее мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра написала Путину письмо с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году, поскольку считает, что у главы Российского государства есть связи с Асадом.
«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать», – сообщил российский лидер на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
Путин напомнил, что 12 лет назад в Сирии была сложная ситуация, шли бои. Президент усомнился, что Асаду известна судьба Тайса.
«Мы с вами взрослые люди, понимаем. 12 лет назад человек пропал в Сирии. Мы понимаем, какая ситуация была там 12 лет назад, шли активные боевые действия, причем с обеих сторон», – сказал Путин.
«Знает ли сам президент Асад о том, что произошло с этим американским гражданином, журналистом, который, я так понимаю, исполнял свой журналистский долг в зоне боевых действий?» – добавил Путин.
При этом Путин пообещал, что задаст этот вопрос Асаду, также о том, как можно узнать у тех сил, которые контролируют ситуацию на земле в Сирии сегодня.