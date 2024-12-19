Путин не виделся с Асадом после бегства президента Сирии в Москву

Путин на вопрос американского журналиста заявил, что не виделся с Асадом

Tекст: Елизавета Шишкова

Ранее мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра написала Путину письмо с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году, поскольку считает, что у главы Российского государства есть связи с Асадом.

«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать», – сообщил российский лидер на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Путин напомнил, что 12 лет назад в Сирии была сложная ситуация, шли бои. Президент усомнился, что Асаду известна судьба Тайса.

«Мы с вами взрослые люди, понимаем. 12 лет назад человек пропал в Сирии. Мы понимаем, какая ситуация была там 12 лет назад, шли активные боевые действия, причем с обеих сторон», – сказал Путин.

«Знает ли сам президент Асад о том, что произошло с этим американским гражданином, журналистом, который, я так понимаю, исполнял свой журналистский долг в зоне боевых действий?» – добавил Путин.

При этом Путин пообещал, что задаст этот вопрос Асаду, также о том, как можно узнать у тех сил, которые контролируют ситуацию на земле в Сирии сегодня.