Суд Антальи оставил под стражей россиянку, бросившую ребенка в аэропорту

Суд Антальи оставил под стражей россиянку, оставившую младенца в аэропорту

Tекст: Мария Иванова

Суд Антальи на первом заседании по делу россиянки Екатерины Бурназкиной решил оставить ее под стражей, сообщает ТАСС. Адвокат Айшегюль Кюбра Полат подтвердила, что следующее слушание назначено на 19 февраля следующего года.

«Суд продлил содержание под стражей для Екатерины Бурназкиной. В отношении ее матери мера пресечения снята, и она отпущена на свободу», – сообщила адвокат.

По данным следствия, 13 октября Бурназкина родила ребенка в аэропорту Антальи и оставила его в одном из помещений. Покинуть Турцию ей не удалось, так как она была задержана вместе с матерью на паспортном контроле.

Турецкие власти возбудили уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности.

Ранее сообщалось что россиянка Екатерина Бурназкина и ее мать предстанут перед турецким судом, причем экстрадиция в Россию пока не рассматривается.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о наличии достаточного числа кандидатов в опекуны для ребенка.