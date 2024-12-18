Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.2 комментария
Парк «Россия – Моя история» на ВДНХ подготовил новогоднюю программу для гостей
В московском парке «Россия – Моя история» на ВДНХ откроется обновленная экспозиция, где гостей ждут киноверсия балета «Щелкунчик» и все сезоны фильма «Елки» с мастер-классами и экскурсиями.
В московском историческом парке «Россия – Моя история» на ВДНХ ожидается насыщенная программа в дни новогодних каникул.
После реконструкции открывается обновленная экспозиция, включающая проекты «Рюриковичи», «Романовы» и «XX век». Архитектура выставочного пространства изменилась впервые за последнее десятилетие. Новая экспозиция представит посетителям арт-объекты, такие как стена из 150 гибких LED-экранов и зеркальные иммерсивные залы.
Гости парка смогут участвовать в новых экскурсионных программах. Среди них маршруты по древнему городу эпохи Рюриковичей и экскурсии, раскрывающие культуру и экономику разных эпох России. Особое внимание уделено зимним праздникам эпохи Романовых, атмосферу которых помогут почувствовать опытные экскурсоводы.
Со 2 января 2025 года в парке начнется цикл мероприятий, включая бесплатные мастер-классы, где посетители смогут создать новогодние атрибуты. Также предусмотрены встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, сувенирные подарки и показы новогодних фильмов в партнерстве с ИРИ и киностудией «Базелевс».
Особого внимания заслуживает киноверсия балета «Щелкунчик» в исполнении артистов Большого театра и показ всех сезонов комедии «Елки». Эти мероприятия пройдут в рамках спецпроекта с ВК Видео и будут бесплатными для всех желающих.