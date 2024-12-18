В Японии запустили первую частную ракету со спутниками

Японская Space One впервые запустила частную ракету Kairos-2 с пятью спутниками

Tекст: Вера Басилая

Японская космическая компания Space One осуществила запуск своей первой полностью частной ракеты Kairos-2. Ракета вывела на орбиту пять спутников, что стало важным шагом для частного космического сектора в Японии. Запуск состоялся с собственной стартовой площадки компании, расположенной в префектуре Вакаяма.передает ТАСС.

Kairos-2 – твердотопливная трехступенчатая ракета длиной 18 метров и массой около 23 тонн. Компания ведет разработку этой ракеты с 2018 года, хотя первая попытка запуска закончилась аварией. В марте этого года ракета потерпела неудачу, взорвавшись вскоре после старта.

Space One, базирующаяся в Токио, планирует в ближайшие годы увеличить количество запусков до тридцати в год. Они намерены предложить коммерческие услуги по конкурентоспособным ценам. В дальнейшем компания планирует увеличивать мощность ракет для запуска более тяжелых спутников.

Финансируемое государством Японское агентство аэрокосмических исследований за последнее десятилетие успешно осуществило более 30 запусков. Также компания Mitsubishi Heavy Industries регулярно проводит запуски спутников с государственного космодрома.

Ранее японский лунный зонд SLIM смог совершить посадку на Луну в 55 м от намеченной цели.