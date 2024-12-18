У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Объявлен шорт-лист претендентов на «Оскар»
Американская академия киноискусств огласила шорт-лист на «Оскар» в 10 номинациях
Американская академия киноискусств представила шорт-лист претендентов на «Оскар» в десяти категориях, включая лучший иностранный фильм и лучшую музыку.
Американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на престижную кинопремию «Оскар» в десяти категориях.
В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» представлены пятнадцать картин, среди которых выделяются «Я все еще здесь» бразильца Уолтера Саллеса и «Эмилия Перес» француза Жака Одиара, передает ТАСС.
В категории «Лучшая музыка» на звание победителя претендуют такие фильмы, как «Претенденты», «Конклав» и «Дикий робот». Также в шорт-листе значатся номинанты в категории «Лучший документальный фильм», включая «Дневники черного ящика» и «Дагомея».
Кроме того, академия назвала претендентов в таких категориях, как «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня» и другие.
Церемония вручения премии состоится 2 марта 2025 года, ее ведущим станет Конан О’Брайен.
На «Оскар» могут претендовать фильмы, которые находились в прокате в Лос-Анджелесе не менее недели в году, предшествующем вручению премии. Статуэтка «Оскар» символизирует рыцаря на катушке киноленты с мечом. Высота статуэтки составляет 34 см, а весит она 3,85 кг. На сегодняшний день премия присуждается в 23 номинациях.
Ранее вручение премии «Оскар» украинскому фильму на церемонии вырезали из международной ТВ-версии из-за ограничений по времени хронометража.