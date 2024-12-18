Объявлен шорт-лист претендентов на «Оскар»

Американская академия киноискусств огласила шорт-лист на «Оскар» в 10 номинациях

Tекст: Вера Басилая

Американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на престижную кинопремию «Оскар» в десяти категориях.

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» представлены пятнадцать картин, среди которых выделяются «Я все еще здесь» бразильца Уолтера Саллеса и «Эмилия Перес» француза Жака Одиара, передает ТАСС.

В категории «Лучшая музыка» на звание победителя претендуют такие фильмы, как «Претенденты», «Конклав» и «Дикий робот». Также в шорт-листе значатся номинанты в категории «Лучший документальный фильм», включая «Дневники черного ящика» и «Дагомея».

Кроме того, академия назвала претендентов в таких категориях, как «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня» и другие.

Церемония вручения премии состоится 2 марта 2025 года, ее ведущим станет Конан О’Брайен.

На «Оскар» могут претендовать фильмы, которые находились в прокате в Лос-Анджелесе не менее недели в году, предшествующем вручению премии. Статуэтка «Оскар» символизирует рыцаря на катушке киноленты с мечом. Высота статуэтки составляет 34 см, а весит она 3,85 кг. На сегодняшний день премия присуждается в 23 номинациях.

Ранее вручение премии «Оскар» украинскому фильму на церемонии вырезали из международной ТВ-версии из-за ограничений по времени хронометража.



