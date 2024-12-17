  • Новость часаООН отказалась осудить теракт против Кириллова
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    Немцев заставят выбрать между холодильником и страхом войны с Россией
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    Президенту США разрешили применять ядерное оружие без одобрения Конгресса
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    Туск намекнул на скорую передачу Киеву истребителей МиГ-29
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    Эксперты назвали способы перехвата ракет средней дальности США в Европе
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

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    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    13 комментариев
    17 декабря 2024, 21:52 • Новости дня

    Мишустин утвердил премии для медалистов Олимпийских игр в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России определило размеры денежных премий для российских медалистов Олимпийских игр в Париже 2024 года.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее единовременные денежные премии для российских спортсменов – медалистов Олимпийских игр 2024 года в Париже, передает ТАСС. За золотую медаль будет выплачиваться 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн, а за бронзовую – 1,7 млн рублей.

    На прошедших Олимпийских играх в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде, что принесет каждой из них по 2,5 млн рублей в качестве вознаграждения. Всего в состязаниях приняли участие 15 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом, им было запрещено демонстрировать свою национальную принадлежность и участвовать в командных дисциплинах.

    Накануне президент России Владимир Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову. Глава государства объявил о премиях в 3 млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже.

    17 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились видеозаписи с места теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

    На обнародованных кадрах запечатлен момент взрыва, передает Ura.ru.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт. Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК.

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    17 декабря 2024, 18:35 • Новости дня
    Медведев назвал заказчиков убийства Кириллова

    Медведев потребовал уничтожить заказчиков убийства Кириллова

    Медведев назвал заказчиков убийства Кириллова
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц начальника российских войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

    В ходе совещания по оборонным госконтрактам он заявил, что заказчики убийства Кириллова находятся в Киеве, они известны – это военно-политическое руководство Украины, передает ТАСС.

    Медведев указал на то, что киевский режим сам признался в организации теракта против Кириллова. Он отметил, что «враги уже поспешили обнародовать информацию о своей причастности», несмотря на то, что расследование только началось.

    Политик подчеркнул, что «всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать».

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Военкор Александр Коц назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова.

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    17 декабря 2024, 19:22 • Видео
    Трамп опять унизил Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    17 декабря 2024, 16:44 • Новости дня
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-лейтенант Игоря Кириллов ранее говорил о начавшейся на него охоте из-за разоблачения секретных биологических лабораторий, в том числе на Украине, заявил друживший с ним глава Костромской области Сергей Ситников.

    Ситников опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о трагической гибели его друга и земляка, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости». Губернатор подчеркнул, что Кириллов был почетным гражданином Костромской области и значимой фигурой для региона.

    «Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях – в том числе на территории Украины», – заявил Ситников. По его словам, Кириллов посвятил себя военной службе, начиная с детства, и добился выдающихся успехов, в частности возглавив Академию РХБ защиты.

    Ситников высказал уверенность в том, что для раскрытия преступления и наказания виновных будут приложены все усилия. Он также выразил соболезнования семье погибшего, включая жену Светлану и сыновей. Губернатор отметил высокий профессионализм Кириллова, который смог преобразовать Академию РХБ защиты и поднять ее на новый уровень научной и образовательной деятельности.

    Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на электросамокате. В Сети появилось видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва.

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    17 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России

    Bloomberg: Германия и Бельгия обеспокоены возможной конфискацией активов России

    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ес обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России. Один из них – судебные решения, которые могли бы послужить основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур по расчету ущерба.

    По данным источников Bloomberg, Германия, Бельгия и Люксембург выразили серьезные опасения по поводу идеи конфискации замороженных активов России, передает ТАСС. Эта идея обсуждается в контексте возможных изменений в международной поддержке Украины после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

    Европейский союз оценивает юридические и финансовые последствия конфискации замороженных российских активов для использования в пользу Украины, говорится в материале. Дипломатическая служба ЕС и ряд стран-членов рассматривают различные варианты действий. Среди предложенных путей решения обсуждается необходимость судебных решений, которые могли бы послужить легальной основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, из которых 18,1 млрд евро составит прибыль от замороженных российских активов.

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    17 декабря 2024, 18:08 • Новости дня
    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе

    Эксперт Ермаков: Единственным надежным средством «перехвата» ракет средней дальности является их уничтожение на пуске

    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Перехватить ракеты средней дальности – достаточно сложная задача, но у России в арсенале есть несколько комплексов. При этом наиболее эффективным вариантом была бы ликвидация боеприпаса еще на этапе пуска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Виктор Литовкин и Александр Ермаков. Ранее Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и АТР.

    «В Европе могут стоять ракеты средней дальности «Томагавк». Современные системы ПВО России вполне способны ее перехватить. К таковым комплексам можно отнести С-300В, С-400 и С-500. Кстати, в Сирии они проявили себя крайне неплохо», – сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

    «Конечно, перехватить ракету средней дальности – задача непростая. Но сам факт размещения боеприпасов в Германии еще не говорит о том, что с их помощью будет совершаться атака на Россию. Все-таки и мы сами обладаем крайне мощными ударными системами, которые могут быть применены в ответ», – акцентирует собеседник.

    «В частности, если в нашу сторону полетят ракеты, то мы сумеем поразить места их запуска. Конечно, такое развитие событий не понравится ни американцам, ни немцам. Мы успешно выполняем задачи по сдерживанию потенциального агрессора. Они относятся не только к ядерным вооружениям, но и к ракетам средней дальности», – считает Литовкин.

    «Изначально в РСМД попадали ракеты меньшей и средней дальности. Причем речь идет не только о баллистических, но и о крылатых ракетах. На период заключения договора это было логично, поскольку на тот момент для решения сложившегося кризиса надо было ликвидировать не только наши «Пионеры» и американские «Першинги», но и сухопутные «Томагавки» в Европе», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако в сегодняшнем контексте речь, скорее всего, идет о баллистических ракетах средней дальности, причем в наше время еще и с активно маневрирующими, зачастую планирующими, боевыми блоками. Это так называемые глайдеры. В совокупности по ряду соображений их называют гиперзвуковыми ракетами», – продолжает собеседник.

    По его словам, в 80-е годы такие боеприпасы «уверенно особо не перехватывались». «Но у нас могли попробовать сделать это при успешном расположении систем С-300В», – рассуждает аналитик. «К сожалению, сейчас тоже нет высокой надежности перехвата, поскольку цель такого типа наиболее сложная, в чем-то даже хуже боевых блоков МБР. Да, они намного быстрее, но хотя бы не маневрируют. У нас эту задачу может решать С-500, во многом это цель его разработки. Еще результат работы по тематике «Нудоль» разумеется», – детализировал эксперт.

    На этом фоне он обратил внимание на возможные сроки, в рамках которых России придется подготовиться к потенциальным рискам на фоне угроз, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он замечает, что работы по разработке комплексов противодействия ведутся уже давно. «В свете американских планов, озвученных несколько лет назад, процессы, конечно, интенсифицируются», – считает собеседник.

    «Но в любом случае единственным надежным способом перехвата, и это понимают все стороны, является поражение ракеты еще на этапе пуска. Так что в каком-то смысле создание собственных ракет средней дальности является средством защиты», – заключил Ермаков.

    В понедельник Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват», – добавил он.

    На прошлой неделе Пентагон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, пишет «Интерфакс». Запуск произошел со станции космических сил страны на мысе Канаверал во Флориде. Данный запуск стал вторым успешным за 2024 год.

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    17 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Представлены свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе ВСУ, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад, в котором говорится, что при отходе из города Селидово в ДНР украинские военные расстреливали мирных жителей, передает ТАСС. Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что город был буквально усыпан телами расстрелянных граждан.

    «Преступления в Селидове, как всегда, поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверства. Когда мы приехали в Селидово, город был просто заполнен телами мирных граждан. Расстрелянных мирных граждан», – сказал Григорьев. По его словам, большинство жертв – пожилые женщины, убитые выстрелами в голову и шею. Медики зафиксировали следы ожогов, что свидетельствует о выстрелах в упор.

    Григорьев также подчеркнул, что на глазах людей расстреливали их родных, и в некоторых домах были найдены расстрелянные семьи. По словам свидетелей, они слышали грузинскую и французскую речь, что указывает на участие иностранных наемников. «В расстрелах участвовали те, кто из Франции. Были снайперы. Убивали сына, подходила мать, соседи – убивали и их», – добавил Григорьев.

    По оценкам трибунала, более ста мирных жителей погибли. Однако местные жители говорят, что число жертв может достигать нескольких сотен. Григорьев отметил, что происходящее в Селидово квалифицируется как геноцид и военные преступления, не имеющие срока давности.

    Ранее Григорьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Селидово ВСУ буквально охотились на мирных жителей. Люди прятались в домах, и если украинские военные могли открыть двери, то убивали всех, кого находили.

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    17 декабря 2024, 13:48 • Новости дня
    Москалькова сообщила о переговорах по «большому обмену» пленными

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России и Украины обсуждают обмен 1,5 тыс. военнопленными, но соглашение пока не достигнуто, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    По ее словам, российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, передает ТАСС.

    Москалькова отметила, что пока не достигнута договоренность по обмену, однако обе стороны активно работают над этим вопросом.

    Также уполномоченный по правам человека заявила, что российская сторона уже подготовила и направила украинским коллегам два списка: один из них содержит данные о 900 пленных, другой – о 600. Ожидается, что Украина тоже сформирует аналогичные списки на 1,5 тыс. российских военнослужащих.

    По словам Москальковой, омбудсмены двух стран расширяют гуманитарную помощь военнопленным. В частности, достигнута договоренность о взаимных посылках с теплыми вещами для пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Украина отказалась от его инициатив.

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    17 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Мишустин назвал основные направления работы ЕАЭС до 2045 года

    Мишустин рассказал о пяти основных направлениях работы ЕАЭС до 2045 года

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евразийского экономического союза сформулировали основные направления работы до 2045 года, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

    В интервью «Российской газете» Мишустин назвал пять приоритетов в работе ЕАЭС до 2045 года: обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, в том числе для укрепления продовольственной и энергетической безопасности; укрепление транспортной взаимосвязанности; формирование общего пространства для технологического сотрудничества; формирование общего финансового рынка; укрепление внешних связей ЕАЭС – передает ТАСС.

    «Мы строим единое экономическое пространство, причем с опорой на собственный технологический и производственный потенциал, чтобы Евразийский экономический союз был комфортным для жизни граждан и ведения бизнеса. Убежден, что нам это удастся. Главное, у нас есть общее стремление двигаться вперед вместе», – сказал он.

    Мишустин сообщил, что 90% торговли в ЕАЭС идет в нацвалютах. Он также рассказал, что ЕАЭС обсуждает заключение Договора о коллективной продовольственной безопасности и хочет разработать механизмы, которые помогут предотвратить дефицит продуктов в странах-участницах. При этом уровень самостоятельного обеспечения продовольствием в странах ЕАЭС.

    Кроме того, Мишустин прокомментировал отношения России со странами СНГ. Он заявил, что государства Содружества являются ключевыми партнерами и ближайшими союзниками. Он отметил благоприятный инвестиционный климат в странах СНГ, а также указал, что власти стран постоянно работают над повышением уровня жизни граждан. Он заявил, что страны Содружества постепенно формируют общий рынок труда – недавно  приняли обновленную концепцию по этому вопросу.

    Мишустин также подчеркнул, что страны СНГ будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне.

    13 декабря в Москве прошло заседание Евразийского межправительственного совета. На мероприятии были рассмотрены вопросы о дальнейшем углублении экономической интеграции и сотрудничества между странами, входящими в ЕАЭС.

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    17 декабря 2024, 14:06 • Новости дня
    Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК
    Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное следственное управление СК взяло на себя расследование дела о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова и его помощника.

    Официальный представитель ведомства Светлана Петренко объяснила это поручением председателя СК России и сложностью расследуемого преступления, требующего проведения специальных исследований, передает ТАСС.

    На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики СК России. При осмотре места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, включая фрагменты взрывного устройства. По словам Петренко, будут назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт.

    Следственные органы начали допрашивать охранников ЖК «Среда», чтобы выяснить детали слежки за Кирилловым и время закладки взрывного устройства.

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    17 декабря 2024, 11:59 • Новости дня
    Главы регионов рассказали о запуске аналогов программы «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    Губернаторы российских регионов рассказали о запуске аналогов программы для участников спецоперации «Время героев» в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина.

    Так, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил о планах по открытию филиалов центра помощи участникам СВО «Герой 71» в пяти районах региона. Новые филиалы появятся в 2025 году в Новомосковске, Алексине, Ефремове, Суворове и Киреевске. В нем участники СВО и их семьи могут получить любую помощь – от бытовой до юридической.

    Глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время будет запущен новый кадровый проект «Гордость региона». Программа объединит участников СВО и тех, кто помогает им в тылу: волонтеров, сотрудников гуманитарных штабов и активных граждан. Ожидается, что по итогам реализации проекта будет подготовлено 48 выпускников: 24 участника СВО и 24 гражданских активиста.

    Губернатор Югры Руслан Кухарук на портале «Югра-ТВ» анонсировал старт образовательной программы для ветеранов и участников СВО «Герои Югры». Обучение стартует в начале 2025 года. Главная особенность образовательной программы – опора на специфику региона. Участники проекта изучат экономику, социальную политики Югры. Преподавателями на программе выступят руководители окружных органов власти, главы муниципалитетов.

    Программа «Школа героев» запущена в Самарской области для помощи участникам СВО в получении образования, трудоустройстве и адаптации к мирной жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Федорищев. Проект предусматривает комплекс мер поддержки, включая дополнительное образование, освоение новых профессий и помощь в трудоустройстве. Выпускники программы смогут работать на предприятиях региона, а также в органах государственной и муниципальной власти.

    Глава Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе с 1 ноября начала действовать программа «Герои 62». Программа направлена на обучение и продвижение ветеранов СВО на гражданской службе.

    Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов заявил в своем Telegram-канале, что в регионе запустят программу подготовки квалифицированных управленцев из числа участников СВО. Он также отметил, что в регионе запустят программу подготовки квалифицированных управленцев из числа участников СВО.

    Глава Мурманской области Андрей Чибис указал, что с начала СВО правительство региона отправило в зону боевых действий более 236 тыс. единиц груза. Эти усилия подкрепляются гуманитарной акцией «Север помогает», благодаря которой уже перевезено свыше 620 тонн грузов в зону конфликта и приграничные регионы, отметил он в своем Telegram-канале. Это ответственные и масштабные мероприятия, которые подчеркивают приверженность области к поддержке своих земляков.

    Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк в своем Telegram-канале сообщила о запуске в регионе программы для ветеранов СВО «Время героев». Запуск программы запланирован на январь 2024 года, прием заявок будет осуществляться в онлайн-формате.

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о запуске региональной программы, аналогичной проекту «Время героев», для участников СВО. Цель программы – создание социального лифта для бывших военных, который позволит им вносить значительный вклад в развитие региона, передает Ura.ru.

    Глава Чувашской республики Олег Николаев в своем Telegram-канале рассказал, что в Чувашии будет запущена программа подготовки ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях, лекторами станут отраслевые министры. Это включает обучение организации работы и использование электронных и цифровых сервисов.

    Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов отметил в Telegram-канале, что начинается реализация региональной программы «Время героев». Работа в этом направлении уже начата, и в ней активно участвует Константин Кутейников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что проект «Время героев» станет важной поддержкой для ветеранов СВО, а также предложил распространить аналогичные инициативы в регионах, чтобы укрепить их развитие и компетенцию.

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    17 декабря 2024, 14:46 • Новости дня
    Валиева подала повторную апелляцию в суд Швейцарии

    Камила Валиева повторно обратилась в суд Швейцарии по делу о дисквалификации

    Валиева подала повторную апелляцию в суд Швейцарии
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после отказа в предыдущем иске по делу о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

    Камила Валиева подала повторную апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о своей дисквалификации. В пресс-службе суда подтвердили, что апелляция на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) была подана, передает ТАСС. В октябре текущего года этот суд отклонил предыдущую апелляцию Валиевой.

    Валиева и ее команда считают, что арбитры CAS не имели права рассматривать дело о ее дисквалификации, так как она не давала письменного согласия на арбитраж. Также они указывают на чрезмерное освещение дела в СМИ и недостаточное внимание к понятию «защищенное лицо», что могло бы уменьшить срок санкции.

    Спортивный арбитражный суд в январе дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил начиная с 25 декабря 2021 года. Ее результаты начиная с этой даты были аннулированы, лишив ее золотых медалей чемпионатов Европы и России. Международный союз конькобежцев также аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года, понизив сборную России до третьего места.

    Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с РИА «Новости» отметила, что новая апелляция Валиевой может быть связана с перераспределением медалей Олимпиады и решением ISU, лишившим сборную России золота в командных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигуристка Камила Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации. Экс-врач сборной России Филипп Шветский прокомментировал информацию о 60 препаратах в деле Камилы Валиевой, отметив, что данные взяты из отчетных документов. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Федеральный верховный суд Швейцарии коррумпированным после отклонения апелляции Валиевой по делу о дисквалификации.

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    17 декабря 2024, 20:43 • Новости дня
    На сооснователя «Короля и Шута» составили протокол о дискредитации армии

    На сооснователя «Короля и Шута» Балунова составили протокол о дискредитации армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красногвардейский районный суд Петербурга зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении одного из основателей рок-группы «Король и Шут», гитариста Александра Балунова.

    Как сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева, протокол составлен на основании публикаций музыканта в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    Балунову вменяют пять публикаций, размещенных в период с июля по октябрь 2024 года. По материалам дела, в этих текстах содержится негативная оценка действий российских Вооруженных сил и верховного главнокомандующего в рамках специальной военной операции. В трех из них также использован хэштег с националистическим лозунгом.

    Александр Балунов в 1988 году совместно с Михаилом Горшеневым и Александром Щеголевым основал группу, которая позже получила название «Король и Шут». Балунов играл в группе на гитаре, но после 2006 года эмигрировал в США. Начиная с 2016 года, он выпустил несколько книг, посвященных истории группы.

    Ранее Тверской суд Москвы признал стендапера Данилу Поперечного виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал его на 50 тыс. рублей.

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    17 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Захарова обвинила иностранные службы в распространении фейка о гибели Асада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила иностранные службы в распространении фейковых новостей о гибели экс-президента Сирии Башара Асада, отметив их интерес в дестабилизации ситуации в регионе.

    В эфире Первого канала дипломат заявила, что за распространением ложной информации стоят службы стран, заинтересованных в создании хаоса в Сирии, передает ТАСС.

    «Это пример классического фейка как раз со всеми необходимыми компонентами», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что данная «новость» могла быть использована для решения точечных задач, выгодных определенным государствам.

    Напомним, агентство Reuters заявляло о высокой вероятности гибели Башара Асада в авиакатастрофе. Захарова ранее задалась вопросом о том, собирается ли агентство опровергать свое сообщение.

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    17 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Определены самые привлекательные особые экономические зоны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) России совместно с Министерством экономического развития подвела итоги восьмого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

    В исследовании оценивали 33 ОЭЗ из 27 регионов России. Методология рейтинга основывается на прозрачности, объективности и учете значимых факторов инвестиционного климата, говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

    Врио директора департамента регионального развития Минэкономразвития России Александр Солдатов отметил, что за 19 лет ОЭЗ стали ключевыми драйверами развития территорий, где реализуются почти 1,3 тыс. уникальных проектов с инвестициями в 6,3 трлн рублей и планами на создание 150 тыс. рабочих мест. «ОЭЗ, безусловно, эффективный инструмент», – заявил Солдатов.

    Победителем в номинации «Динамично развивающаяся ОЭЗ» признана ОЭЗ «Кулибин», «Комфортный старт для резидентов» – ОЭЗ «Ульяновск», а «Стабильный рост» – ОЭЗ «Алга». Среди промышленно-производственных и портовых зон лидерами стали «Липецк», «Алабуга» и «Тольятти». Среди технико-внедренческих зон лидируют «Технополис Москва», «Санкт-Петербург» и «Дубна».

    Директор ассоциации Михаил Лабудин подчеркнул важность совершенствования методов оценки и введения новых показателей, таких как участие в промышленных туристических маршрутах. Он отметил возрастающую привлекательность российских ОЭЗ для инвесторов и их вклад в стабильное развитие экономики.

    Ранее в Москве прошел форум с участием России и ОАЭ, на котором обсуждалось развитие особых экономических зон стран БРИКС для создания конкурентных преимуществ и привлечения международных инвестиций.

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    17 декабря 2024, 12:31 • Новости дня
    Полуфиналист «Лидеров России» продвинул торговые интересы России в Нигерии

    Tекст: Александра Юдина

    Полуфиналист «Лидеров России» Максим Петров способствовал продвижению российских компаний в Нигерии, укрепив экономические связи и развивая инфраструктуру.

    Деятельность Петрова направлена на продвижение экономических интересов России в Западной Африке. Ему удалось установить успешные отношения с нигерийскими властями и организовать несколько успешных бизнес-миссий для российских компаний.

    В интервью Петров подчеркнул значимость Нигерии как члена экономического сообщества стран Западной Африки, отметив, что население региона превышает 450 млн человек.

    «Приоритет Торгового представительства на ближайшие два года – развитие логистической и перерабатывающей инфраструктуры, что позволит России стать полноправным игроком западноафриканского рынка зерновых», – отметил он. Основные направления сотрудничества России и Нигерии включают нефть, удобрения и зерновые.

    Петров также отметил, что товарооборот между Россией и Нигерией демонстрирует положительную динамику, и выразил уверенность в способности превысить показатели прошлого года по зерновым и удобрениям до трех раз.

    Он добавил, что перспективными направлениями импорта в Россию из Нигерии являются орехи, кунжут, каркаде и чай. Сегодня Россия входит в первую десятку стран по внешней торговле с Нигерией, и цель – войти в пятерку через три года.

    Конкурс «Лидеры России», который проводится с 2017 года по поручению президента Владимира Путина, уже привлек более миллиона заявок от участников из России и 150 стран мира.

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