В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.7 комментариев
На международной конференции эксперты признали лидерство России в сфере защиты данных
На Форуме ООН по управлению интернетом (IGF 2024) в Эр-Рияде российские эксперты обсудили кибербезопасность, защиту данных и угрозы дипфейков, подчеркивая важность суверенных ИТ-решений.
Главная тема мероприятия – «Создание нашего многостороннего цифрового будущего». Форум собрал экспертов для обсуждения цифрового развития, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Российские специалисты активно участвуют в сессиях. Старший эксперт по внешним коммуникациям Центра глобальной ИТ-кооперации Алина Устинова отметила, что в России защита данных и устойчивое развитие тесно связаны с принципами ESG. Она подчеркнула: «Устойчивое развитие и защита данных все больше пересекаются, особенно в рамках ESG. Россия здесь на шаг впереди: наши ИТ-разработки не только обеспечивают кибербезопасность, но и помогают сохранять независимость цифровой среды».
«Мы умеем защищать права граждан даже в открытом интернет-пространстве, следуя своим законам и принципам. Кибербезопасность – это уже не просто технологии, это часть социальной ответственности, и российский опыт показывает, как можно соединить защиту данных, устойчивость и прозрачное управление. Такой подход делает цифровую среду безопаснее и помогает выстраивать доверие», – уточнила она.
На другой сессии председатель молодежного совета координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Алейников обсудил личный суверенитет в интернете. По его словам, Россия имеет законы для защиты данных, хотя иностранные сервисы часто их игнорируют. Алейников подчеркнул необходимость защиты информации через отечественные ИТ-решения, что может стать примером для других стран.
Кроме того, обсуждалась тема дипфейков. «Искусственный интеллект открывает невероятные возможности, но одновременно становится источником серьезных вызовов. Одной из ключевых угроз являются дипфейки – технологии, которые позволяют создавать фальшивые фото, видео и аудио высокого качества. Сегодня достаточно короткого фрагмента голоса, чтобы создать его копию, что уже активно используют мошенники», – рассказала научный сотрудник ИАМП ДА МИД России, автор и руководитель школы МИБ Аревик Мартиросян.
Она отметила, что эти технологии могут использоваться не только преступниками, но и государствами для манипуляций. Она добавила, что развитие ИИ в России фокусируется на суверенных решениях, минимизируя риски.