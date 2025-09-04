Путин оставил автограф на стене центра «Россия» во Владивостоке

Путин оставил автограф на стене филиала центра «Россия» во Владивостоке

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин во время посещения филиала Национального центра «Россия» во Владивостоке оставил автограф на стене с собственным высказыванием о Дальнем Востоке, передает ТАСС.

На одном из стендов Путина познакомили с цитатой о перспективах региона: «Дальний Восток обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему стремятся живущие здесь люди», – говорится в тексте. Глава государства подошел и подписался под этими словами маркером.

Визит президента состоялся в рамках его рабочей поездки во Владивосток. Национальный центр «Россия» занимается организацией культурных и образовательных проектов.

Ранее президент Владимир Путин прибыл во второй раз за день на остров Русский во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

Глава государства отметил, что развитие Дальнего Востока продолжается ускоренными темпами, и за последний год в регионе появилось множество новых промышленных и социальных объектов

Президент в четверг по видеосвязи открыл современный международный терминал в Хабаровске с пропускной способностью 600 человек в час.