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Суд в Ангарске прекратил дело о нападении пантеры на ребенка в цирке
В Ангарске суд прекратил дело против владельца цирка, где на ребенка напала пантера, после выплаты компенсации пострадавшим в размере 200 тыс. рублей.
Суд в Ангарске прекратил дело против владельца передвижного цирка, где пантера напала на трехлетнего ребенка, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел в конце октября, когда житель Ангарска привел трехлетнего сына в цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой.
Во время съемки животное было выпущено из клетки и напало на ребенка, причинив ему травмы, а также укусило за голову.
Владелец цирка признал свою вину и в судебном заседании стороны пришли к примирению. Процесс был завершен, уголовное дело закрыто. В качестве компенсации законным представителям пострадавшего мальчика было выплачено 200 тыс. рублей.
Инцидент привлек внимание общественности к вопросам безопасности в передвижных цирках и необходимости строгого соблюдения правил по содержанию и показу животных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ангарске пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии, после чего ребенок был доставлен в больницу с травмами. После нападения у мальчика диагностировали рваные раны головы и спины, заявила его мама Светлана.
В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Иркутской области.