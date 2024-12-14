Суд в Ангарске прекратил дело о нападении пантеры на ребенка в цирке

Tекст: Мария Иванова

Суд в Ангарске прекратил дело против владельца передвижного цирка, где пантера напала на трехлетнего ребенка, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в конце октября, когда житель Ангарска привел трехлетнего сына в цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой.

Во время съемки животное было выпущено из клетки и напало на ребенка, причинив ему травмы, а также укусило за голову.

Владелец цирка признал свою вину и в судебном заседании стороны пришли к примирению. Процесс был завершен, уголовное дело закрыто. В качестве компенсации законным представителям пострадавшего мальчика было выплачено 200 тыс. рублей.

Инцидент привлек внимание общественности к вопросам безопасности в передвижных цирках и необходимости строгого соблюдения правил по содержанию и показу животных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ангарске пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии, после чего ребенок был доставлен в больницу с травмами. После нападения у мальчика диагностировали рваные раны головы и спины, заявила его мама Светлана.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Иркутской области.