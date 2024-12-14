Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома

Александр Овечкин провел первую тренировку после перелома

Tекст: Мария Иванова

Российский нападающий команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин вернулся к тренировкам после перелома малоберцовой кости, передает ТАСС. Этот перелом он получил 19 ноября в матче против «Юты», когда в третьем периоде оформил дубль. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России) журналистка Самми Силбер сообщила, что Овечкин работает на льду без контакта.

В предыдущих играх Овечкин продемонстрировал выдающуюся форму. За день до игры с «Ютой» он сделал хет-трик в матче против «Вегаса», который завершился со счетом 5:2 в пользу его команды.

На данный момент Александру Овечкину осталось забить 26 голов, чтобы догнать легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. У Овечкина на счету 868 голов, в то время как у канадца Гретцки – 894. Вернувшись на лед, Овечкин продолжит борьбу за этот рекорд, который может стать значительным событием в мире хоккея.

Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги, тогда сообщалось, что он пропустит от четырех до шести недель.

Экс-арбитр Андрей Коровкин объяснил, почему игрок «Юты» Джек Макбэйн не был наказан за травму Овечкина.