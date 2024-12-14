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Медведев заявил о попытках Запада сильнее разжечь конфликт на Украине
Медведев заявил о намерении противников России сильнее разжечь конфликт на Украине
Противники России, включая США и коллективный Запад, продолжают усиливать конфликт на Украине, поддерживая киевский режим деньгами и оружием, что приводит к гибели мирных жителей, заявил на съезде «Единой России» председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что противники России делают все возможное, чтобы усилить конфликт на Украине, передает ТАСС.
По его словам, страны Запада, возглавляемые США, снабжают киевский режим деньгами и оружием, что приводит к жертвам среди мирных жителей.
«Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием», – заявил Медведев, акцентируя внимание на продолжающихся атаках на гражданские объекты России.
Медведев также отметил, что российское общество объединилось в стремлении противостоять агрессии и оказать поддержку фронту. Он подчеркнул вклад граждан в приближение победы, включая депутатов Государственной думы и региональных руководителей, которые, по его словам, стали примером патриотизма, отправляясь на фронт.
С первых дней специальной военной операции партия «Единая Россия» возглавила патриотическое движение, изменив свою работу для поддержки граждан в сложные моменты, добавил Медведев.
«Мы стараемся быть там, где решается судьба страны», – заявил он.
Ранее Дмитрий Медведев поручил проработать изменение нормативно-правового регулирования для поддержки российских производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.