Медведев заявил о намерении противников России сильнее разжечь конфликт на Украине

Tекст: Вера Басилая

На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что противники России делают все возможное, чтобы усилить конфликт на Украине, передает ТАСС.

По его словам, страны Запада, возглавляемые США, снабжают киевский режим деньгами и оружием, что приводит к жертвам среди мирных жителей.

«Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием», – заявил Медведев, акцентируя внимание на продолжающихся атаках на гражданские объекты России.

Медведев также отметил, что российское общество объединилось в стремлении противостоять агрессии и оказать поддержку фронту. Он подчеркнул вклад граждан в приближение победы, включая депутатов Государственной думы и региональных руководителей, которые, по его словам, стали примером патриотизма, отправляясь на фронт.

С первых дней специальной военной операции партия «Единая Россия» возглавила патриотическое движение, изменив свою работу для поддержки граждан в сложные моменты, добавил Медведев.

«Мы стараемся быть там, где решается судьба страны», – заявил он.

Ранее Дмитрий Медведев поручил проработать изменение нормативно-правового регулирования для поддержки российских производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.



