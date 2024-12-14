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Житель Свердловской области маскировал контрабандные сигареты под сухофрукты
Житель Свердловской области прятал контрабандные сигареты в контейнерах с сухофруктами
Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области, обвиняемого в контрабанде табачной продукции на 35 млн рублей, которую он прятал в контейнерах с сухофруктами.
Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области, обвиняемого в контрабанде табачной продукции на 35 млн рублей, которую он прятал в контейнерах с сухофруктами.
Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), передает Telegram-канал ведомства.
По версии следствия, с августа по сентябрь 2024 года обвиняемый незаконно переместил через границу России табачную продукцию на сумму более 35,5 млн рублей. Чтобы скрыть партию сигарет, он спрятал их в контейнере с сухофруктами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перемещение по России импортного табака разрешается при наличии маркировки. Президент России Владимир Путин подписал законы об индексации акцизов на табачную продукцию.