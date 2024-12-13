Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.2 комментария
Пашинян отметил вклад ЕАЭС в динамику экономического роста стран-членов
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способствует экономическому развитию стран-членов, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета.
ЕАЭС в современных условиях играет важную роль в поддержке экономического развития стран-членов, сказал Пашинян, передает ТАСС. Деятельность союза обеспечивает государствам-участникам возможность динамичного роста.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу отправился в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.