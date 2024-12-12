Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.5 комментариев
Немцев предупредили о возможности длительных отключениях электроэнергии
Немецкое федеральное ведомство гражданской обороны посоветовало гражданам готовиться к длительным отключениям электричества, вызванным возможными гибридными атаками.
Президент ведомства Рене Функ в интервью T-online заявил, что необходимо готовиться к чрезвычайным ситуациям, в том числе ко длительным отключениям электроэнергии, передает РИА «Новости».
Функ отметил, что, хотя чрезвычайные ситуации маловероятны, их вероятность всегда присутствует. По его словам, количество атак на критически важную инфраструктуру со стороны других стран увеличилось.
«Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день. Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций», – добавил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что европейские инвесторы начали отказываться от вложений в морские ветряные электростанции из-за повышения стоимости строительства и нестабильности прибыли.