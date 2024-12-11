Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.7 комментариев
ВС России уничтожили технику ВСУ в районе Новоивановки
Командир отряда «Тигр» сообщил об уничтожении техники ВСУ под Новоивановкой
В районе Новоивановки в Курской области ВС России успешно сорвали попытку украинских войск продвинуться, уничтожив БПМ Bradley и другую военную технику ВСУ.
Командир приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Кубинец сообщил РИА «Новости», что в районе населенного пункта Новоивановка в Курской области идут активные боевые действия. Украинские войска предпринимают попытки прорваться, но российские силы делают все возможное, чтобы сорвать эти планы.
«В полосе ответственности нашего отряда ведутся активные боевые действия, противник предпринимает попытки продвинуться в районе населенного пункта Новоивановка, естественно, мы делаем все возможное, чтобы сорвать эти планы… жжем технику, делаем все возможное, чтобы выбить противника с нашей территории», – заявил командир.
Он подчеркнул, что российским частям удалось уничтожить БПМ Bradley и другую военную технику ВСУ, что помогло предотвратить продвижение противника.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинская армия в последние сутки потеряла свыше 200 военнослужащих и несколько единиц техники в Курской области.