Командир отряда «Тигр» сообщил об уничтожении техники ВСУ под Новоивановкой

Tекст: Максим Попов

Командир приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Кубинец сообщил РИА «Новости», что в районе населенного пункта Новоивановка в Курской области идут активные боевые действия. Украинские войска предпринимают попытки прорваться, но российские силы делают все возможное, чтобы сорвать эти планы.

«В полосе ответственности нашего отряда ведутся активные боевые действия, противник предпринимает попытки продвинуться в районе населенного пункта Новоивановка, естественно, мы делаем все возможное, чтобы сорвать эти планы… жжем технику, делаем все возможное, чтобы выбить противника с нашей территории», – заявил командир.

Он подчеркнул, что российским частям удалось уничтожить БПМ Bradley и другую военную технику ВСУ, что помогло предотвратить продвижение противника.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинская армия в последние сутки потеряла свыше 200 военнослужащих и несколько единиц техники в Курской области.