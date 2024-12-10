Путин поддержал создание правозащитной организации БРИКС

Путин одобрил идею создания правозащитной организации в рамках БРИКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания правозащитной организации в рамках БРИКС, передает РИА Новости. Инициативу озвучил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов во время заседания, приуроченного к Международному дню прав человека.

Ионов предложил создать международную неправительственную организацию для формирования новой глобальной архитектуры гуманности. Он отметил, что под эгидой этой организации будет работать мультиязычный мониторинговый правозащитный портал. «С целью дальнейшего развития международной правозащиты прошу поддержать инициативу...», – сказал Ионов.

В ответ на это предложение Путин выразил свое согласие с необходимостью организации.

«По поводу новой организации, нового центра – полностью с вами согласен, с вашими оценками... Нужно обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране... Мы готовы поддержать вашу работу и сделаем все, чтобы новый национальный правозащитный центр работал эффективно», – сказал глава государства.

Ранее в СПЧ обвинили международные институты защиты прав человека в ангажированности.



