Глава СПЧ: Международные институты защиты прав человека не выполняют свои функции

В СПЧ обвинили международные институты защиты прав человека в ангажированности

Совет по правам человека (СПЧ) фиксировал свидетельства преступлений киевского режима в отношении мирного населения, однако международные институты защиты прав человека не реагировали на доклады СПЧ, что свидетельствует об их политизированности и ангажированности, фактически они не выполняют свои функции, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Он указал, что доклады о преступлениях киевского режима направляются Советом в более чем 1800 адресов: в международные правозащитные организации, депутатам европейских парламентов, редакторам ведущих западных средств массовой информации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«На данный момент в них зафиксировано 4334 прилета снарядов и ракет ВСУ в Донецке, Иловайске, Горловке, Макеевке, Рубежном, Сватове и других населенных пунктах. Эти обстрелы производились не в ходе боевых действий, их целями были не военные объекты, а мирное население, жилые дома, школы, больницы», – сказал Фадеев на совещании СПЧ с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, осенью в международные правозащитные организации была направлена информация о преследовании гражданского населения в Харьковской области, о казнях в Купянске, обстреле переправы в Херсоне, казнях российских военнопленных.

«Должной реакции мы пока не дождались. Есть отдельные ответные письма из Ватикана, Красного Креста, от некоторых депутатов парламентов европейских стран. Международные правозащитные организации молчат. Отсутствие реакции показывает, что международные институты защиты прав человека политизированы и ангажированы, фактически они не выполняют свои функции», – заключил Фадеев.

Он напомнил, что западное сообщество отказалось от защиты прав жителей Донбасса еще в 2014 году, но актуальность этой проблемы стала еще более очевидной с началом специальной военной операции. СПЧ продолжит добиваться выполнения своих уставных задач Советом по правам человека ООН, Советом Европы и другими международными институтами.

«Но в то же время мы начали международный диалог о необходимости модернизации, реформирования этих институтов. В июне этого года на Петербургском юридическом форуме мы провели первый круглый стол по этому вопросу. Несмотря на заявления немецких партнеров о намерении прекратить работу форума «Петербургский диалог», мы прикладываем усилия к сохранению этих контактов. Только что, в ноябре, мы вместе с немецкими коллегами, а также представителями Китая, Аргентины, Узбекистана, Демократической Республики Конго, Ирана провели в Ярославле конференцию по теме гуманизма и прав человека», – рассказал Фадеев.

В следующем году исполняется 75 лет со дня подписания Всеобщей декларации прав человека. Это фундаментальный документ, он был важным для построения послевоенного миропорядка. Но теперь он часто используется Западом для навязывания своих ценностей. Новые модные западные ценности доведены до абсурда, они попросту разрушительны. Вряд ли они будут приняты в других частях мира, но вреда принесут много, считает глава СПЧ.

«Источник этих ценностей неслучаен. Западная концепция прав и свобод основана на понимании человека как автономного индивида. Но для многих народов и цивилизаций, для большинства, индивидуализм не является главной ценностью. Национальные модели должны учитывать религиозную, историческую, культурную специфику», – добавил он.

Фадеев напомнил, что в свое время были созданы концептуальные региональные документы в области прав человека, например, Африканская хартия прав человека и народов.

«Обращу внимание: «и народов». Речь идет фактически о суверенитете, о свободе народов от внешнего угнетения: в Африке не забыли колониальные времена. Была подписана Каирская декларация о правах человека в исламе, где зафиксирован в том числе свой взгляд на семейные ценности, и это, конечно, традиционные семейные ценности», – указал глава Совета.

Он добавил, что западные политические институты вместо того, чтобы приветствовать такой подход, такое многообразие – демократическое многообразие, игнорируют эти документы. «Запад демонстрирует пренебрежение к странам так называемого третьего мира, а ведь это, замечу, мировое большинство: в этих странах живет большая часть населения мира», – подчеркнул Фадеев.

Глава СПЧ призвал искать подлинную всеобщность, искать то, что объединяет человечество, а не разъединяет его. И такая работа должна проводиться при полном равноправии участвующих сторон.

Фадеев обратился к президенту с просьбой поддержать совместную работу СПЧ и МИДа в этом направлении, в частности, на полях саммитов БРИКС и ШОС.

Ранее Путин заявил, что члены СПЧ стали голосом народа Донбасса.