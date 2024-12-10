Экс-канцлер ФРГ Меркель назвала поставки газа из России в ФРГ давней традицией

Tекст: Вера Басилая

Меркель в эфире телеканала France 2 заявила, что поставки газа из России в Германию имеют давние традиции и выгодны для обеих стран. Она подчеркнула, что сотрудничество началось еще в период холодной войны и продолжалось в период ее канцлерства, передает ТАСС.

«Не думаю, что это было ошибкой, потому что у нас был российский газ по выгодной цене», – отметила Меркель.

Экс-канцлер также указала на то, что после начала конфликта на Украине Германии пришлось искать альтернативные источники поставок газа, которые оказались более дорогими. Она добавила, что это было бы неизбежно и в случае прекращения закупок российского газа в период ее мандата.

Ранее Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства «Северного потока – 2» вопреки воле Вашингтона.

Ранее сообщалось, что уцелевшая нитка «Северного потока» может функционировать только при достижении политических договоренностей между Германией и Россией.

Американский инвестор Стивен Линч заявил, что «Северный поток – 2» либо заработает в течение десяти лет, либо обанкротится.