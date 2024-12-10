Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
Священник из Дальнегорска потребовал убрать статую инопланетянина из города
Иерей Васякин потребовал от мэра Дальнегорска снести арт-объект с пришельцем
Священник Андрей Васякин из Дальнегорска обратился к мэру с требованием убрать арт-объект в виде пришельца с пути крестного хода, аргументируя это его демоническим обликом и ежегодным религиозным мероприятием в этом месте.
Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza, Васякин заявил, что выступает от имени православных христиан города.
В своем письме градоначальнику священник подчеркнул, что скульптура инопланетянина воспринимается верующими как «демоническое существо». Он заявил, что каждый год на этом месте проходит крестный ход и молебен, и поэтому объект должен быть убран с пути верующих. Васякин также призвал мэра предотвратить установку подобных объектов в будущем.
Уфологи утверждают, что избранное для установки арт-объекта место имеет историческое значение. В 1980-е годы на горе Известковой, расположенной в Дальнегорске, якобы потерпел крушение неопознанный летающий объект. Это событие стало известным среди исследователей аномальных явлений.