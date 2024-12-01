Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».8 комментариев
Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы опоздании президента России Владимира Путина на саммит G8 в 2007 году из-за пива.
Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал утверждения Меркель, что Путин в 2007 году якобы опоздал на саммит G8 из-за пива, сообщает РИА «Новости».
Песков отметил сложный график на подобных международных мероприятиях, подчеркнув: «Лидеры общаются друг с другом, и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо». Он добавил, что было бы глупо предполагать, что это является демонстрацией силы.
Саммит «Большой восьмерки» проходил в Хайлигендамме в 2007 году. В своих мемуарах под названием «Свобода», вышедших на этой неделе, Меркель вспоминает, как Путин опоздал на встречу лидеров на 45 минут, пошутив, что причиной было его любимое раденбергское пиво.