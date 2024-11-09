В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Футболисты «Факела» нашли смартфон на поле во время матча
Игрок «Факела» Игорь Калинин нашел забытый смартфон на поле в матче с «Локомотивом»
Футболисты воронежского «Факела» обнаружили забытый смартфон на поле во время матча против московского «Локомотива» в РПЛ, который проходил на стадионе в Черкизово.
Футболисты воронежского клуба «Факел» нашли забытый смартфон прямо на поле во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива», сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел на стадионе в Черкизове, в самом начале игры, на второй минуте.
Телефон обнаружил защитник «Факела» Игорь Калинин. Он передал находку капитану команды Ираклию Квеквескири, который быстро подбежал с ним к боковой линии поля. Там смартфон был передан главному тренеру команды Дмитрию Пятибратову.
Дмитрий Пятибратов, в свою очередь, передал смартфон резервному арбитру. Таким образом, необычная находка была оперативно решена без задержки игры. Встреча началась в 14.00 по московскому времени, инцидент не повлиял на ход матча.
Ранее сообщалось, что игры 1/4 финала пройдут с участием «Спартака», «Ростова», «Рубина», ЦСКА, «Зенита» и «Ахмата».
Между тем в рейтинг ста лучших команд мира по совокупной трансферной стоимости игроков вошли четыре клуба Российской премьер-лиги, среди которых самым дорогим оказался петербургский «Зенит» с 237 млн евро, заняв 55-е место.