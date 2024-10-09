Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».0 комментариев
В топ-100 по трансферной стоимости вошли четыре клуба РПЛ
Петербургский «Зенит» возглавил список российских клубов по стоимости игроков в рейтинге CIES
В рейтинг ста лучших команд мира по совокупной трансферной стоимости игроков вошли четыре клуба Российской премьер-лиги, среди которых самым дорогим оказался петербургский «Зенит» с 237 млн евро, заняв 55-е место.
Четыре клуба Российской премьер-лиги – «Зенит», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» – вошли в топ-100 мирового рейтинга команд по совокупной трансферной стоимости игроков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CIES Football Observatory. Петербургский «Зенит» занял 55-е место с трансферной стоимостью 237 млн евро, его признали самым дорогим среди российских клубов.
Московские «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» заняли 85-е, 88-е и 94-е места соответственно с трансферной стоимостью 140 млн, 135 млн и 127 млн евро. Мировой рейтинг возглавил мадридский «Реал», суммарная стоимость игроков которого достигла рекордных 1,728 млрд евро.
Первая десятка рейтинга включает такие клубы, как «Манчестер Сити» (1,471 млрд евро) и «Челси» (1,388 млрд евро). Также туда вошли «Арсенал» (1,225 млрд евро), «Барселона» (1,124 млрд евро) и «Ливерпуль» (1,099 млрд евро). «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Байер» также вошли в топ-10.
Рейтинг учитывает совокупную трансферную стоимость всех игроков клуба, включая тех, кто отдан в аренду. Это позволяет наиболее полно отразить финансовую мощь каждого клуба в мировом футболе, считают эксперты CIES.
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