В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.4 комментария
Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве
Пользователи соцсетей раскритиковали внешний вид Жозепа Борреля в Киеве
Внешний вид главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Киеве вызвал беспокойство у пользователей социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), которые выразили свои критические комментарии под его фотографией.
Под фотографией, размещенной им в Сети, пользователи оставляли критические комментарии. Один из комментаторов, Rossvetrov, задал вопрос: «Ты в порядке? Выглядишь очень плохо».
Другой пользователь, Paolo, сравнил Борреля с туристом, подчеркнув, что его внешний вид не соответствует официальному статусу, передает РИА «Новости».
https://t.me/vzglyad_ru/110539
Критические отзывы продолжились высказываниями в адрес Борреля. Пользователь с ником Spidenm назвал его «несчастным», а Silbhe охарактеризовал внешний вид дипломата как «жалкий».
Anders выразил мнение, что Боррель не подходит для представления Евросоюза.
Ранее Боррель сообщил, что его визит в Киев станет его последним визитом столицу Украины в качестве главы дипломатии Европейского союза.