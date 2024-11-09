  • Новость часаРябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов
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    «По большому счету я выжил чудом»
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    4 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    26 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    9 ноября 2024, 13:58 • Новости дня

    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве

    Пользователи соцсетей раскритиковали внешний вид Жозепа Борреля в Киеве

    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве
    @ @JosepBorrellF

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешний вид главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Киеве вызвал беспокойство у пользователей социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), которые выразили свои критические комментарии под его фотографией.

     Под фотографией, размещенной им в Сети, пользователи оставляли критические комментарии. Один из комментаторов, Rossvetrov, задал вопрос: «Ты в порядке? Выглядишь очень плохо».

    Другой пользователь, Paolo, сравнил Борреля с туристом, подчеркнув, что его внешний вид не соответствует официальному статусу, передает РИА «Новости».

    https://t.me/vzglyad_ru/110539

    Критические отзывы продолжились высказываниями в адрес Борреля. Пользователь с ником Spidenm назвал его «несчастным», а Silbhe охарактеризовал внешний вид дипломата как «жалкий».

    Anders выразил мнение, что Боррель не подходит для представления Евросоюза.

    Ранее Боррель сообщил, что его визит в Киев станет его последним визитом столицу Украины в качестве главы дипломатии Европейского союза.

    8 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским

    Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС заменит российский газ дешевым американским

    Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

    Глава ЕК ответила на вопрос о возможной торговой войне с США при Дональде Трампе. Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо взаимодействовать, обсуждать общие интересы и вступать в переговоры.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что газовый рынок Европы обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, и указывал на необходимость достижения договоренностей между европейскими странами и Украиной.

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    6 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о поддержке Украины в одиночку

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в способности Европы поддерживать Украину без помощи США после победы Дональда Трампа на выборах.

    «Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Он усомнился в том, что поддержка ЕС продолжится, и потому необходима новая европейская стратегия. Первый шаг в разработке новой стратегии может быть сделан 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества и неформальном саммите ЕС, которые пройдут в Будапеште, добавил Орбан.

    По его мнению, эти встречи могут стать площадкой для обсуждения дальнейших действий и корректировки подхода к поддержке Украины.

    Орбан ранее заявил, что победа Трампа на выборах имеет крайне важное значение для всего мира. Между тем генсек НАТО Марк Рютте в своем поздравлении в адрес американского политика заявил, что необходимо продвигать мир через силу Североатлантического альянса.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «банановой республикой»

    Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

    Захарова назвала Германию «банановой республикой»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политическую систему Германии, назвав ее «банановой республикой» из-за зависимости от США и потери российского газа.

    Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.

    Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

    При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

    Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

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    8 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Премьер Грузии предостерег Европу от регистрации людей животными

    Премьер Грузии Кобахидзе предостерег Европу от регистрации людей животными

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе предупредил Европу, что та может докатиться до абсурда и регистрировать людей как животных. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так председатель кабмина Грузии прокомментировал призыв президента Франции, канцлера ФРГ и премьер-министра Польши отменить грузинские законы «О защите семейных ценностей» и «О прозрачности иностранного влияния».

    По его словам, в странах ЕС мужчины могут регистрироваться женщинами и наоборот, а этот грузинский закон «служит защите Грузии от ЛГБТ-пропаганды». Ираклий Кобахидзе заявил, что «так легко докатиться до абсурда».

    «Я так могу сказать, что ощущаю себя каким-то животным и зарегистрироваться животным? Отменить свою регистрацию как человека? Нельзя, чтобы лидеры Европы призывали нас к тому, что женщина может быть не женщиной, а мужчина может быть не мужчиной», – сказал премьер Грузии.

    По его словам, закон «О прозрачности иностранного влияния» направлен только на то, чтобы были подотчетными НПО, финансируемые иностранными донорами и пытающиеся совершить в Грузии революции.

    «Нельзя, чтобы прозрачными были правительство, банковский сектор, частный сектор и оставался единственный остров непрозрачности – НПО», – сказал он.

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    7 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Трейдеры Европы опасаются нехватки газа зимой

    Европейские трейдеры выразили опасения из-за возможности недостатка газа зимой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский газовый рынок обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Главной причиной беспокойства является переход с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ, что делает рынок более уязвимым к нестабильности, сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение трейдеров и экспертов.

    Один из трейдеров отметил: «На данный момент газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит в порядке. Но произойти может все, что угодно. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо».

    Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает в 2024 году, что добавляет неопределенности. Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит считает, что в случае холодной зимы и потери российских поставок цены на газ возрастут. Она выразила сомнения в наличии значительных альтернативных поставок через другие трубопроводы и подчеркнула необходимость замены их сжиженным природным газом.

    По оценкам FT, рост поставок СПГ останется ограниченным из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей. Аналитики Kpler прогнозируют, что этой зимой в Европу будет поставлено 2,5 млн тонн СПГ, что составляет всего четверть от прошлых зимних поставок. В то же время, данные ТАСС показывают увеличение экспорта российского трубопроводного газа в Европу на 15% за январь-октябрь 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба транзита газа через Украину зависит от наличия покупателей, а киевский режим отказался продлевать договор о прокачке газа.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, указывая на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

    Ожидания Европы не оправдались, так как цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона, а в худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров.

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    8 ноября 2024, 17:29 • Новости дня
    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»

    Политолог Клинцевич прокомментировал слова Путина о невозможности вернуть ситуацию в мире в состояние 2022 года

    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После 2022 года мир изменился и уже не будет прежним. Россия вместе с другими партнерами меняет мироустройство на более справедливое. И именно поэтому президент России сказал о том, что не хотел бы возвращения страны на тот путь, по которому она шла в отношениях с Западом до 2022 года, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области безопасности Андрей Клинцевич.

    «В НАТО много лет говорят, что не хотят получить на своих границах воодушевленную, сильную Россию. Они признаются, что боятся разбудить «русского медведя». Но они говорят об этом в будущем времени, и в этом их ошибка: все это произошло в феврале 2022 года», – пояснил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Да, мы пытались договариваться, о чем еще раз напомнил Путин. В том числе это касается нерасширения НАТО к нашим границам. Мы предупреждали, что применим меры, в том числе военного характера. Но нас не слышали. И теперь пожинают плоды», – отметил он.

    Эксперт также напомнил о планах европейских политиков «вести дипломатию с Россией на поле боя». «Но мы этот вызов приняли и занимаемся дипломатией в зоне СВО. Теперь некоторые из них предлагают откатиться в 2022 год. Но это невозможно, мир уже не станет прежним. Мы меняем мироустройство на более справедливое вместе с партнерами по ШОС и БРИКС», – заключил собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Отвечая на один из вопросов, он заметил, что «Россия идет своим путем».

    «Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Ее, конечно же, нужно интегрировать. Мы от этого никогда не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, по которому шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении, а это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на ее подчинение интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право», – сказал Путин.

    «Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии. И мне кажется, что наш народ, самый простой народ, простые граждане, это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в своем традиционном выступлении на Валдайском форуме назвал основы для построения нового прочного мира.

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    8 ноября 2024, 17:45 • Новости дня
    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после победы Трампа

    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после избрания Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента.

    Как сообщает Origo, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что после избрания Дональда Трампа президентом США Соединенные Штаты прекратят участие в конфликте на Украине. Орбан отметил, что в случае победы демократов страдания продолжились бы, а на сегодняшний день очевидно военное поражение Украины.

    Также Орбан подчеркнул, что конфликт нанес значительный ущерб всему миру, и страны заплатили высокую цену за время правления действующего президента Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО. Орбан считает, что победа Трампа закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

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    7 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Макрон призвал Европу перестать полагаться на США в вопросах безопасности
    Макрон призвал Европу перестать полагаться на США в вопросах безопасности
    @ Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества заявил о необходимости самостоятельного подхода европейских стран к вопросам безопасности.

    Он подчеркнул, что европейские страны не должны постоянно полагаться на США в решении этих вопросов, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил важность НАТО в поддержании безопасности, подчеркнув, что европейская роль внутри альянса остается значимой и необходимой. Однако он призвал к «стратегическому пробуждению», заявив, что континент должен стремиться к самостоятельности в делах, касающихся собственной защиты. Макрон считает, что это не умаляет значимости НАТО, но требует от Европы большей активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Дональда Трампа на выборах в США, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой, а также Макрон направил поздравления Трампу, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству.

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    8 ноября 2024, 07:57 • Новости дня
    Компартия в Греции заблокировала проезд грузовикам с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Представители компартии в Греции заблокировали в городе Тирнавосе проезд колонне с боеприпасами для украинской армии, сообщает портал 902.gr.

    По данным портала, десятки мужчин заблокировали колонну из шести грузовиков с номерами Украины, Польши и Болгарии, передает телеканал 360.

    Известно, фуры везли ракеты и военные боеприпасы из местного лагеря для ВСУ в рамках военной помощи от Греции.

    Активисты вышли на дорогу, выкрикивали антивоенные лозунги и призывали греческие власти прекратить участвовать в конфликте, спровоцированном США, Евросоюзом и НАТО.

    Кроме того, представители компартии написали на фурах «Убийцы НАТО идут домой».

    Летом Греция передала США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и дальнейшей передачи Украине.

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    7 ноября 2024, 01:50 • Новости дня
    Кандидат на пост еврокомиссара призвал готовиться к «российской агрессии»

    Кандидат на пост еврокомиссара Кубилюс заявил о необходимости готовиться к конфликту с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Андрюс Кубилюс, кандидат от Литвы на пост еврокомиссара по обороне и космосу, на слушаниях в Европарламенте назвал подготовку ЕС к возможному конфликту с Россией своей главной задачей.

    Кубилюс подчеркнул, что оборона является одним из главных приоритетов будущего состава Еврокомиссии. «В моем письме о назначении говориться, что я должен подготовить ЕС к самым экстремальным непредвиденным обстоятельствам в военной сфере. Это означает подготовку к агрессии против государств-членов ЕС со стороны России», – приводит его слова РИА «Новости».

    Выступая перед депутатами, он также заявил, что, по некоторым разведданным, Россия якобы может испытать решимость НАТО и ЕС к концу десятилетия. Однако Кубилюс не представил доказательства существующей угрозы.

    Он также выразил мнение, что оборонные расходы ЕС должны рассматриваться как «инвестиции в мир», а должность предложил называть «еврокомиссаром по делам мира», передает ТАСС.

    При этом Кубилюс сравнил оборону ЕС и борьбу с пандемией COVID-19, подчеркнув необходимость передачи всех военных заказов под контроль Еврокомиссии. По его словам, ЕС должен закупать оружие так же, как закупал вакцины от COVID-19.

    Кроме того, Кубилюс заявил, что Евросоюз должен поставить на вооружение 1,5 тыс. новых танков, планы по использованию которых будет готовить НАТО. Он уточнил, что Евросоюз не собирается конкурировать с НАТО, а будет заниматься своими военными ресурсами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Литвы Кубилюс считает, что Западу следует сосредоточиться на смене власти в России на более лояльную к западным странам.

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    7 ноября 2024, 14:54 • Новости дня
    Зеленский впервые с начала СВО посетил Венгрию для участия в саммите ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации посетил Венгрию, где он примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

    Зеленский прибыл в Будапешт, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества, это стало первым визитом Зеленского в Венгрию с начала спецоперации, передает «Комсомольская правда».

    Отмечается, что основная цель визита Зеленского – заручиться поддержкой стран Евросоюза в преддверии встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее Зеленский созвонился с избранным президентом США Дональдом Трампом и охарактеризовал телефонный разговор как «чудесный».

    Напомним, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент Украины Петр Порошенко назвал пять «красных линий», которые нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

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    7 ноября 2024, 09:52 • Новости дня
    СМИ: Победа Трампа вызвала панику среди европейских дипломатов

    Tages-Anzeiger: Победа Трампа на выборах вызвала панику среди европейских дипломатов

    Tекст: Александра Юдина

    Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США шокировала европейских лидеров, оставив дипломатов ЕС в Брюсселе в состоянии неопределенности и поиска решений, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

    По информации издания, представители стран ЕС в Брюсселе сейчас стараются не поддаваться панике и адаптироваться к новой политической ситуации.

    Газета подчеркивает, что единственным исключением среди европейских лидеров стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживал Трампа. В отличие от него, остальные главы государств и правительств ЕС и НАТО ожидали другого исхода выборов.

    Существуют опасения, что на своем втором сроке Трамп может действовать без ограничений, проявляя меньше внимания к союзникам.

    Газета также предупреждает, что в свете переизбрания Трампа внутренние разногласия в ЕС могут усилиться, что повлияет на единство союза. В сложившейся ситуации европейские лидеры вынуждены искать новые стратегии во взаимодействии с США и друг с другом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Александр Рар заявил, что победа Трампа на выборах ввела Германию и Евросоюз в состояние шока и растерянности, поскольку его внешнеполитическая стратегия противоречит традиционным подходам ЕС, а его экономическая политика угрожает экономическим интересам Германии.

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    7 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    В Литве поручили провести расследование из-за использования российских сейфов

    Siena: Литва использовала российские сейфы для хранения секретной информации

    Tекст: Вера Басилая

    Военные и государственные структуры Литвы хранили секретную информацию в сейфах российского производства, заказанных у зарегистрированной в Вильнюсе компании Eurosafe LT, связанной с Россией, сообщил центр проведения журналистских расследований Siena («Стена»).

    Журналистское расследование центра Siena выявило, что Литва для хранения секретной информации использует сейфы российского производства. Эти сейфы закупили несколько ключевых государственных и военных структур, включая батальон сил спецназначения, военно-медицинскую службу и Генпрокуратуру, передает ТАСС.

    Сейфы были приобретены у компании Eurosafe LT, зарегистрированной в Вильнюсе. По данным расследования, настоящие владельцы бизнеса – российские предприниматели, хотя формально компания управляется неназванным польским предприятием.

    В связи с выявленными фактами министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас распорядился провести внутреннее расследование закупок данного сейфового оборудования, чтобы определить, каким образом оно оказалось в руках литовских структур.

    Ранее Литва запретила гражданам с российским паспортом служить в армии. Газета ВЗГЛЯД писала, как клан закоренелых ненавистников России потерпел катастрофу в Литве.

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    8 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    ЕС продлил миссию подготовки украинских военных на два года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский совет принял решение о продлении мандата миссии ЕС по военной помощи Украине до ноября 2026 года и утвердил бюджет в 409 млн евро.

    Лидеры Европейского союза приняли решение продлить на два года миссию по подготовке украинских военных, сообщает ТАСС. Это решение было принято на саммите в Будапеште и закреплено в официальном заявлении Евросовета по Украине. Согласно документу, мандат миссии ЕС по военной помощи будет действовать до 15 ноября 2026 года.

    В дополнение к продлению срока миссии, Европейский совет утвердил выделение бюджета в размере 409 млн евро.

    Ранее сообщалось, что свыше 20 тыс. украинских военнослужащих завершили обучение на Западе в 2024 году в рамках общей программы. Пленный военный ВСУ Александр Лукьянов сообщил, что представители восьми стран НАТО тренировали украинских военнослужащих в Британии.

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    9 ноября 2024, 10:56 • Новости дня
    Боррель посетил Киев в последний раз на посту главы дипломатии ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев, он заявил, что это его последний визит в украинскую столицу в качестве руководителя дипслужбы ЕС.

    Боррель отметил, что это его пятый по счету и последний визит, который он совершает в столицу Украины в должности главы европейской дипломатии, передает ТАСС.

    Ранее, на неформальной встрече лидеров стран Европейского союза в Будапеште, Боррель выразил намерение обсудить с властями Украины предоставление дальнейшей помощи Киеву.

    Ранее Боррель заявлял, что, несмотря на продолжение украинского конфликта с прежней интенсивностью, Конфликт на Ближнем Востоке оттеснил его.

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    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон? Подробности

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    «По большому счету я выжил чудом»

    «Больше всего меня утешили слова медсестры в госпитале в Луганске. Когда я отошел от наркоза, медсестра сказала: «Спасибо, что пришел нас защищать». Боец ЧВК Даниил Гладушевский, получивший тяжелое ранение в первые дни СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, кто и как готов поддерживать ветерана без ног, и чем хороший протез отличается от плохого. Подробности

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    Фавориты Трампа меняют баланс сил в Европе

    Новости о возвращении Дональда Трампа в Белым дом встряхнули политическую жизнь в Европе. В Германии развалилась правящая коалиция, в Польше начали оправдываться за оскорбления Трампа, а президент Франции вновь вспомнил о давней идее европейской автономии. При этом аналитики не сомневаются в том, что между США и ЕС начнутся как минимум торговые войны. Чем они обернутся для Европы и как все это скажется на балансе сил внутри Старого Света? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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