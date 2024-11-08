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    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    21 комментарий
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    25 комментариев
    8 ноября 2024, 23:43 • Новости дня

    МВФ не подтвердил получение визы США для нового управляющего от России

    МВФ не подтвердил получение визы США для нового исполнительного директора от России

    Tекст: Максим Попов

    Представитель МВФ сообщил, что статус оформления визы США для Ксении Юдаевой, нового исполнительного директора от России, остается неизвестным.

    Как отметила официальный представитель Международного валютного фонда, в организации пока не готовы раскрыть статус оформления американской визы новому исполнительному директору от России Ксении Юдаевой, передает РИА «Новости».

    Напомним, 3 ноября стало известно, что Ксения Юдаева, которая прежде занимала должности советника председателя Банка России и первого зампредседателя ЦБ, стала одним из исполнительных директоров МВФ. Она представляет в МВФ Россию и Сирию.

    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    38 комментариев

    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

    Коментарии (13)
    6 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ рассказали о списке мести Трампа

    Politico: В списке для мести у Трампа указаны Байден и Харрис

    СМИ рассказали о списке мести Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах готов отомстить своим противникам, в их числе есть действующий глава государства Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщает издание Politico.

    Трамп после победы на выборах может реализовать давние планы мести. У политика есть список людей, которым он хочет отомстить, если займет пост президента, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В этот список, по данным издания, входят нынешний президент Байден, вице-президент Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. После победы Трамп получит народный мандат доверия и возможности для реализации своих намерений, говорится в материале.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Также Politico отмечало, что на Украине с тревогой восприняли победу Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению издания The Hill, Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумами президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    6 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны

    Песков назвал неуместными эвентуальные размышления о войне на Украине

    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны, Россия судит по делам властей США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия будет судить о намерениях США по их конкретным действиям, а не по заявлениям. Песков прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну на Украине, подчеркнув, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны», передает ТАСС.

    По его словам, после победы на выборах и вступления в должность тон заявлений может изменяться, поэтому Россия пристально следит за развитием событий.

    Он подчеркнул, что США способны внести вклад в завершение конфликта, поскольку они принимают в нем непосредственное участие.

    «Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет [сделано], мы посмотрим после января», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что изменение внешнеполитической траектории США возможно, но этот процесс займет время.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Он заявил, что «нельзя сделать это за одну ночь», но Кремль продолжает анализировать все происходящее и будет делать выводы исходя из реальных шагов США.

    Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

    The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

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    8 ноября 2024, 03:38 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине

    Путин отметил, что конфликт на Украине усилил ведущую роль США в мире

    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Путина, европейские страны, входящие в НАТО, совершают действия в интересах США, что наносит ущерб их собственным экономическим интересам, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что в некоторых штатах США энергоносители стоят в несколько раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Он отметил, что американская сторона улучшает условия для европейских компаний на своей территории, сознательно снижая налоги, что привлекает бизнес из Европы.

    Российский лидер также добавил, что это затронуло компании, связанные не только с энергетикой, но и с металлургией и автомобильной промышленностью. «Этот конфликт позволил США укрепить свою ведущую роль, поставив страны в полуколониальную зависимость», – заявил Путин.

    Напомним, выступая на площадке клуба «Валдай» Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики. Также президент рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС.

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    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    8 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским

    Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС заменит российский газ дешевым американским

    Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

    Глава ЕК ответила на вопрос о возможной торговой войне с США при Дональде Трампе. Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо взаимодействовать, обсуждать общие интересы и вступать в переговоры.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что газовый рынок Европы обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, и указывал на необходимость достижения договоренностей между европейскими странами и Украиной.

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    8 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    США ослабили санкции против российских банков
    США ослабили санкции против российских банков
    @ Jurgen Schwenkenbecher/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство финансов США временно разрешило российским банкам проводить энергетические сделки, включая нефть и газ, до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением в зимний период.

    Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сняло часть санкций с ряда российских банков,

    Это разрешение касается сделок, связанных с энергетикой, и распространяется на такие банки, как «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и другие. Из-под санкций также вывели подконтрольные структуры этих банков.

    Чиновники пояснили, что речь идет о добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти, газа, угля и других энергоносителей. Послабления носят временный характер и будут действовать до 30 апреля. После этой даты ограничения могут быть возвращены или даже ужесточены.

    Аналитики объясняют этот шаг стремлением США избежать перебоев с энергообеспечением в зимний период.

    «Перебои с поставками энергоресурсов повышают цены на них, что ведет к росту цен на продукты и другие товары, вызывая всплеск инфляции», – отметила Ольга Веретенникова из компании «Борселл».

    Некоторые наблюдатели считают, что США ослабили запреты в своих интересах, оставляя Европу под давлением на ужесточение санкций. Это касается и давления на ЕС по вопросам поставок российского титана и палладия, которые являются стратегически важными материалами для европейской промышленности.

    В то же время западные санкции на морские поставки российской нефти признаны неэффективными. Отмечается, что многие западные компании продолжают закупаться российской нефтью дороже установленных ограничений.

    Ранее Кремль заявил, что не ожидает изменений в экономической риторике США.

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    7 ноября 2024, 13:08 • Новости дня
    Москва пообещала не препятствовать назначению нового посла США

    Лавров: Россия не создаст препятствий для назначения нового посла США в Москве

    Москва пообещала не препятствовать назначению нового посла США
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не будет препятствовать назначению нового посла США в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув заинтересованность американской стороны.

    Лавров отметил, что Россия исходит из заинтересованности американской администрации в этом назначении. «Я исхожу из того, что американская администрация республиканская будет заинтересована назначить нового посла. Мы не будем чинить какие-либо препятствия», – заявил он, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров сообщил о процессе завершения процедур по назначению нового российского посла в США. Кандидатура проходит обычные стадии оформления, и вскоре процедуры будут завершены.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, а также от обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет назначать нового посла России в Вашингтоне, руководствуясь собственным календарем, а не датой президентских выборов в Соединенных Штатах.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Антонов успешно завершил свою работу послом России в США.

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    8 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    @ Valerie Plesch/ DPA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании отмечал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    7 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным

    Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

    Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, когда и по каким вопросам может состояться разговор между Владимиром Путиным и  Дональдом Трампом. 

    Напомним, накануне президент Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.

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    6 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»

    Зампред Совбеза Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»

    Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Дональд Трамп, как бизнесмен, будет избегать трат на Украину.

    В своем Telegram-канале заверил, что Трамп, будучи бизнесменом, не любит тратить деньги на такие проекты.

    Также Медведев отметил, что Трамп, по его мнению, избегает трат на «прихлебателей и приживалок», включая «токсичную бандеровскую Украину».

    Также он упомянул об антироссийском консенсусе на Капитолийском холме, но подчеркнул, что у Трампа есть полезное для России качество – нежелание участвовать в международных тратах.

    Зампред указал, что недавние события в США, включая выборы, усилили антироссийский настрой, однако возможное возвращение Трампа может изменить подход к международной финансовой поддержке.

    В заключение он добавил, что политика Трампа может стать фактором, способствующим изменению отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз не сможет продолжать поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Коментарии (9)
    8 ноября 2024, 10:28 • Новости дня
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    Time: Путин ждет первого шага от Трампа для переговоров по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями, пишет американский журнал Time.

    Владимир Путин, по данным Time, занял жесткую позицию в отношении Дональда Трампа после его победы на президентских выборах в США. Кремль дал понять, что поздравления не будет, а для достижения обещанного мирного соглашения Трампу придется потрудиться. Цена за Украину, как дали понять россияне, будет особенно высока. (Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США на следующий день, в четверг, 7 ноября, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай» – прим. ВЗГЛЯД.)

    По словам эксперта по российской политике Нины Хрущевой, Кремль требует, чтобы США «ползли на коленях» за сделкой. Путин начинает переговоры с Трампом с позиции силы, в то время как другие европейские лидеры выражают готовность к сотрудничеству. Несмотря на это, Кремль подчеркнул, что условия для прекращения войны на Украине остаются неизменными и известны американской стороне.

    С улучшением ситуации на фронте Путин вновь выдвигает жесткие условия, требуя, например, отступления Украины из оккупированных регионов, пишет Time.

    Трамп выразил готовность рассмотреть требования Путина, утверждая, что санкции должны применяться осторожно, чтобы защитить доллар. Однако его советники и политические союзники, такие как Майк Помпео, предлагают другие подходы, включая ужесточение санкций и помощь Украине в оружейных закупках. Несмотря на разногласия внутри американской политической элиты, Россия не спешит договариваться, ожидая, какую позицию займет новое руководство США. Россия продолжает добиваться медленных, но стабильных успехов на Украине, не испытывая давления на переговоры из-за потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия может получать предложения по урегулированию на Украине конфликта, но Кремль не будет отвечать, пока Вашингтон не предложит конкретные пути решения. Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона, отметил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил Путин. В свою очередь Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    Коментарии (9)
    8 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Советники Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале выборов

    Команды Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале на выборах из-за низких рейтингов

    Советники Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале выборов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Команды вице-президента Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в неудаче на выборах, утверждая, что ответственность лежит на низких рейтингах одобрения и внутренней конкуренции.

    Команды вице-президента США Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в поражении Демократической партии на выборах, передает Axios. Сообщается, что обе стороны сходятся во мнении, что победа Дональда Трампа на выборах связана с ошибками одного из них.

    Представители Харрис утверждают, что ее кампания была «практически безупречна», а в провале виноваты низкие рейтинги одобрения Байдена и его советники. Они также считают, что решение покинуть гонку было принято слишком поздно.

    Советники Байдена в свою очередь обвиняют Харрис, утверждая, что она практически исключила президента из своей кампании, отодвинув его на второй план.

    Дональд Трамп, уже занимавший пост президента после выборов 2016 года, выиграл выборы 5 ноября, став первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Все ведущие СМИ подтвердили его победу.

    Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа. Коллегия выборщиков проголосует 17 декабря, а 6 января Конгресс утвердит результаты. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис проиграла выборы, вступив в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, о чем заявил Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис, впервые появившись перед сторонниками после поражения, заявила, что необходимо признать результаты голосования.

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    6 ноября 2024, 18:24 • Новости дня
    Песков объяснил возможность США быстро прекратить конфликт на Украине

    Песков заявил о возможности США быстро прекратить конфликт на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны быстро прекратить конфликт на Украине, поскольку прямо и косвенно в нем участвуют, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые».

    Песков отметил, что завершение выборов в США может оказаться важным фактором в окончании украинского конфликта, передает ТАСС.

    В ходе предвыборной кампании некоторые кандидаты высказывались как за продолжение войны, так и за установление мира, напомнил он.

    «Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро, потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт, это та самая страна, которая декларирует цель нанести стратегическое поражение нам, россиянам, нашей стране, Российской Федерации», – подытожил он.

    Ранее Песков, комментируя слова победившего на американских выборах Дональда Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам. Также он заметил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу с США.

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