Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.0 комментариев
В пригороде Киева произошли новые взрывы
Новые взрывы прогремели в пригороде Киева и других регионах Украины
В пригороде Киева вновь зафиксированы взрывы, воздушная тревога продолжается более 10 часов.
В пригороде Киева снова произошли взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Телеграф». Подробности о происшествии отсутствуют, однако известно, что несколько часов назад также поступали сообщения о взрывах в окрестностях столицы.
Сирены воздушной тревоги также продолжают раздаваться в Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве 7 ноября произошел пожар после серии взрывов, а также сообщалось, что вооруженные силы России нанесли удары по объектам ВСУ в пригороде столицы Украины.