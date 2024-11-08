В пригороде Киева произошли новые взрывы

Новые взрывы прогремели в пригороде Киева и других регионах Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пригороде Киева снова произошли взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Телеграф». Подробности о происшествии отсутствуют, однако известно, что несколько часов назад также поступали сообщения о взрывах в окрестностях столицы.

Сирены воздушной тревоги также продолжают раздаваться в Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве 7 ноября произошел пожар после серии взрывов, а также сообщалось, что вооруженные силы России нанесли удары по объектам ВСУ в пригороде столицы Украины.