В Киеве произошел пожар после взрывов

Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании после взрывов

Tекст: Вера Басилая

Кличко сообщил, что возгорание произошло в нежилом помещении в Соломенском районе города. Он отметил, что экстренные службы уже направлены на место происшествия, передает РИА «Новости».

По словам начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, взрывы связаны с работой украинской ПВО. Пожар, по его словам, возник на территории предприятия около складской постройки общей площадью 600 кв. метров.

Украинские СМИ также сообщили о новых взрывах в Киеве. Воздушная тревога в городе и ряде других областей Украины продолжается уже более семи часов, включая Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, передает ТАСС.

Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, поразившая места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

Украинские СМИ сообщали, что утром в четверг в Киеве и Одессе, а также еще в нескольких регионах Украины произошли взрывы.