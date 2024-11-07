Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
В Киеве произошел пожар после взрывов
Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании после взрывов
В результате утренних взрывов в Киеве начался пожар в нежилом здании Соломенского района, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Кличко сообщил, что возгорание произошло в нежилом помещении в Соломенском районе города. Он отметил, что экстренные службы уже направлены на место происшествия, передает РИА «Новости».
По словам начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, взрывы связаны с работой украинской ПВО. Пожар, по его словам, возник на территории предприятия около складской постройки общей площадью 600 кв. метров.
Украинские СМИ также сообщили о новых взрывах в Киеве. Воздушная тревога в городе и ряде других областей Украины продолжается уже более семи часов, включая Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, передает ТАСС.
Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, поразившая места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.
Украинские СМИ сообщали, что утром в четверг в Киеве и Одессе, а также еще в нескольких регионах Украины произошли взрывы.