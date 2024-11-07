Путин рассказал о принятиях решений за спиной России на G8

Tекст: Ольга Иванова

«На протяжении предыдущих десятилетий вроде как внешне все так благоприятно, благопристойно выглядело: из «семерки» сделали «восьмерку» – ну, спасибо, нас пригласили. Но знаете, что происходило? Я же видел. Приезжаешь на ту же самую «восьмерку», но сразу становится ясно, что до встречи в рамках «восьмерки» уже собралась «семерочка» и между собой что-то пообсуждали, в том числе в отношении России… Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться – с полным учетом взаимных законных интересов – мы всегда готовы», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что слепая вера западных стран в собственную безнаказанность может привести к мировым трагическим последствиям.