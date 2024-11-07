Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин рассказал об отношении США и Европы к России
Европейские лидеры и США не видели угрозы от России, рассказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне многие европейские лидеры говорили: «Чего они нас пугают тобой? Нам не страшно. Мы угроз никаких не видим». Это прямая речь, понимаете? Думаю, что и в Штатах это прекрасно понимали, почувствовали. Сами уже относились к НАТО как к второстепенной организации – поверьте мне, я знаю, что говорю», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.
Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что слепая вера западных стран в собственную безнаказанность может привести к мировым трагическим последствиям.