Путин рассказал об отношении США и Европы к России

Tекст: Ольга Иванова

«Еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне многие европейские лидеры говорили: «Чего они нас пугают тобой? Нам не страшно. Мы угроз никаких не видим». Это прямая речь, понимаете? Думаю, что и в Штатах это прекрасно понимали, почувствовали. Сами уже относились к НАТО как к второстепенной организации – поверьте мне, я знаю, что говорю», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что слепая вера западных стран в собственную безнаказанность может привести к мировым трагическим последствиям.