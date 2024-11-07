Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Шойгу заявил о жизни коллективного Запада в долг
Шойгу сообщил, что страны Запада живут в долг и теряют лидерство в мире
На заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что многие государства отказываются от доллара и евро, что свидетельствует о потере Западом экономического и политического лидерства.
По его словам, построенная на колониальных принципах модель западной экономики изживает себя и теряет конкурентоспособность, передает ТАСС.
Шойгу подчеркнул, что все больше государств отказываются от доллара и евро как инструментов сбережения и взаимных расчетов, что вызывает недовольство западных элит. Он также отметил, что Запад теряет экономическое, политическое и моральное лидерство, и на их долю приходится более половины мировой задолженности, при этом на США – треть.
В своей речи Шойгу указал на необходимость координации усилий по противодействию экспансии Запада. Он отметил, что эта экспансия направлена на установление контроля над информационным и кибернетическим пространством, что фактически является цифровым порабощением стран СНГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве прошли переговоры между секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу и госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем, на которых обсуждались перспективы сотрудничества России и Белоруссии в области безопасности. Шойгу также обсудил с президентом ОАЭ поставки урановой продукции для АЭС.