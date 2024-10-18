Шойгу обсудил с Вольфовичем развитие безопасности России и Белоруссии

Сергей Шойгу и Александр Вольфович обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пресс-службе Совета безопасности России рассказали, что в ходе обсуждения стороны уделили особое внимание перспективам двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, сообщает ТАСС. Были затронуты вопросы дальнейшего углубления промышленной кооперации и реализации совместных программ. Особый акцент сделан на инвестиционные проекты, в том числе в высокотехнологичных сферах, что свидетельствует о стремлении обеих стран к углублению экономических и технологических связей.

Шойгу и Вольфович подчеркнули важность укрепления взаимодействия между Россией и Белоруссией в современных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шойгу провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Министр обороны также заявил о невозможности ведения переговоров с Киевом.