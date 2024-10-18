Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Шойгу обсудил с Вольфовичем развитие безопасности России и Белоруссии
Сергей Шойгу и Александр Вольфович обсудили сотрудничество в сфере безопасности
В Москве прошли переговоры между секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу и госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем, на которых обсуждались перспективы сотрудничества России и Белоруссии в области безопасности, а также углубление промышленной кооперации и реализация совместных проектов.
В пресс-службе Совета безопасности России рассказали, что в ходе обсуждения стороны уделили особое внимание перспективам двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, сообщает ТАСС. Были затронуты вопросы дальнейшего углубления промышленной кооперации и реализации совместных программ. Особый акцент сделан на инвестиционные проекты, в том числе в высокотехнологичных сферах, что свидетельствует о стремлении обеих стран к углублению экономических и технологических связей.
Шойгу и Вольфович подчеркнули важность укрепления взаимодействия между Россией и Белоруссией в современных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шойгу провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Министр обороны также заявил о невозможности ведения переговоров с Киевом.