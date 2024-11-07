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НАСА показало впечатляющие снимки Юпитера с аппарата Juno
Космический аппарат Juno передал на Землю впечатляющие подробные снимки Юпитера
Космический аппарат НАСА Juno завершил 66-й пролет вокруг Юпитера и передал на Землю новые впечатляющие подробные фотографии, сделанные с помощью двухмегапиксельной камеры JunoCam.
Космический аппарат Juno, запущенный НАСА, передал на Землю новые фотоснимки Юпитера, которые были сделаны в конце октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek. Аппарат завершил 66-й пролет вокруг гигантской планеты и зафиксировал потрясающие образы с помощью двухмегапиксельной камеры JunoCam.
Камера JunoCam предназначена для изучения динамики облаков Юпитера, а также особенностей поверхности его спутников. Помимо научных задач, она используется для образовательных и информационно-просветительских целей.
После передачи снимков на Землю ученые занимаются их обработкой, чтобы извлечь максимум информации.
Аппарат Juno был запущен компанией НАСА в 2011 году и через пять лет достиг Юпитера. С тех пор зонд регулярно пролетает мимо самой большой планеты Солнечной системы и ее спутников, передавая на Землю детализированные снимки. Эти фотографии позволяют изучать структуры облаков и атмосферу Юпитера с невиданной ранее четкостью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые выяснили, что у Юпитера есть еще 12 спутников, и всего вокруг планеты движется 92 луны, что стало рекордом среди планет Солнечной системы.
Ранее НАСА опубликовало снимок Юпитера, сделанный впервые после выхода космического зонда Juno на орбиту планеты. Также зонд Juno получил первые в истории фотографии Северного и Южного полюсов Юпитера, которые не похожи на полярный «шестиугольник» Сатурна и другие объекты в Солнечной системе.