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Кириенко: Государственные деятели на марафоне «Знание.Первые» стали для молодежи образцом для подражания
Весной марафон «Знание.Первые» будет посвящен 80-летию Великой Победы. А осенний марафон 2025 года может быть посвящен 80-летию атомной отрасли нашей страны, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, выступившие лекторами на прошедшем марафоне государственные деятели предстали перед ребятами не абстрактными чиновниками, а живыми и интересными людьми.
«По результатам соцопроса, проведенного в дни марафона «Знание.Первые», 90% сказали, что они тоже хотят внести вклад в развитие России. Важно, что выдающиеся государственные деятели – вице-премьеры, министры, губернаторы, руководители крупнейших научных институтов, компаний, медиахолдингов – предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми – интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами, и тогда они становятся по-настоящему образцом для подражания», – подчеркнул Кириенко, его слова приводятся на сайте Российского общества «Знание».
Центральным местом встречи участников осеннего марафона «Знание.Первые» стал столичный «Манеж». На старте, в День народного единства, программу также поддержали площадки в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Пятигорске, Сочи и Луганске – в общей сложности их посетило свыше 25 тыс. участников. Для тех, кто не смог принять участие очно, была доступна онлайн-трансляция. За три дня насыщенной программы на марафоне выступили 142 лектора: лидеры бизнеса, ученые и исследователи, титулованные спортсмены, признанные деятели культуры и искусства, государственные деятели, журналисты, герои специальной военной операции.
Кириенко сообщил, что следующий, весенний просветительский марафон «Знание.Первые» Российского общества «Знание» состоится с 6 по 8 мая 2025 года.
«Общество «Знание» – механизм живой, что очень здорово и правильно. Появляются новые события, новые вызовы, появляются темы, которые интересуют молодежь, и «Знание» всегда реагирует на них, но какие-то вещи неизменны. Не вызывает сомнений, что весной марафон будет посвящен 80-летию Великой Победы. А осенний марафон 2025 года может быть посвящен 80-летию атомной отрасли нашей страны, которая является предметом национальной гордости», – рассказал Кириенко.
Помимо лекториев, во всех городах работали развлекательно-просветительские зоны, где проходили карьерные консультации, экскурсии, мастер-классы, записи подкастов и другие активности. В московском «Манеже» был создан партнерский город, в котором более 10 ключевых госкорпораций и представителей крупного бизнеса проводили разнообразные познавательные интерактивы для участников марафона. Однако наибольшей популярностью пользовались именно встречи с выдающимися людьми.
Главной темой этого марафона «Знание.Первые» стал образ будущего России. В основу программы легла идея безграничных возможностей, которые открываются перед молодыми людьми.