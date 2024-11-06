При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.3 комментария
СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском
Shot: ВСУ попали в ловушку под Купянском
Российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска, ВС России находятся в полутора километрах от этого населенного пункта, утверждают Telegram-каналы.
ВСУ, пытавшиеся атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, были раскрыты российской разведкой, это позволило нанести удар по пехоте и технике артиллерией и экипажем Су-34, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
После успешного удара российские штурмовики захватили 23 опорных пункта ВСУ, что позволило им подойти к Купянску на расстояние в полтора километра.
В октябре Минобороны сообщало, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки в Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами. После этого в начале ноября у этого населенного пункта ликвидировали 15 украинских боевиков.
В начале октября сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области.