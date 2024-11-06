При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
Financial Times: Американцы вернули Трампа в Белый дом без всяких «но» и «если»
Американские избиратели выбрали Дональда Трампа президентом без оговорок, что стало возможным из-за недостатков экономической политики его соперницы Камалы Харрис, заявил обозреватель британской газеты Financial Times Эдвард Люс.
Люс заявил, что американские граждане, голосуя за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, знали на что идут и выбрали его без всяких «но» и «если».
Обозреватель отметил, что Трамп стал новым законным президентом Соединенных Штатов, несмотря на многочисленные расследования против него, передает ТАСС.
По словам журналиста, республиканец привлек внимание многих американцев своей политикой, включая массовые депортации нелегальных мигрантов и сворачивание глобализации. В то же время он отметил, что главным недостатком Камалы Харрис, кандидата от демократов, стало отсутствие убедительного экономического курса. Люс указал, что Харрис часто избегала обсуждений экономики, поскольку выглядела в этом вопросе посредственно.
Автор статьи добавил, что в этот раз оппонентам Трампа будет сложнее обвинять иностранных игроков во вмешательстве. Люс подчеркнул, что именно американцы привели Трампа на пост президента без видимой помощи извне.
Журналист также отметил, что если республиканцы возьмут под контроль Капитолийский холм, исполнительная власть Трампа будет практически неограниченной. Это, по мнению Люса, даст Трампу мандат на значительные изменения в стране, что станет экзистенциальной угрозой для демократов и может изменить отношения США с союзниками.
Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах во время выступления перед сторонниками во Флориде, отметив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны,
В свою очередь команда Трампа заявила, что не ожидала получить 277 голосов выборщиков.
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