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    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    19 комментариев
    5 ноября 2024, 12:37 • Новости дня

    Маск допустил блокировку соцсети X в случае победы Харрис

    Маск заявил о возможной блокировке соцсети X при победе Харрис на выборах

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США социальная сеть X может быть заблокирована под предлогом борьбы с дезинформацией и разжиганием ненависти.

    Маск заявил в интервью телеведущему Джо Рогану, что в случае победы на выборах президента США вице-президент Камала Харрис не позволит соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) существовать. Маск подчеркнул, что правительство Харрис может использовать аргументы о борьбе с дезинформацией и разжиганием ненависти для блокировки X, передает ТАСС.

    Маск также отметил, что Центр противодействия разжиганию ненависти в виртуальном пространстве является «настоящим министерством правды». По его мнению, эти организации заставляют рекламодателей бойкотировать X, и в случае победы Харрис такая тенденция только усилится.

    В августе 2024 года X подала иски против Глобального альянса за ответственные медиа и других организаций за «систематический незаконный бойкот». В августе 2023 года соцсеть обвинила Центр разжигания ненависти в публикации ложной информации и подала на него в суд.

    На выборах 5 ноября в США избираются президент, треть Сената, вся Палата представителей, а также губернаторы 11 штатов. Основными претендентами на пост главы государства являются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

    Ранее Маск заявил, что актеры в Голливуде под давлением вынуждены поддерживать Камалу Харрис на выборах президента США, иначе им грозят проблемами с получением ролей и контрактов. Маск также выразил мнение, что победа Харрис на выборах приведет к установлению марионеточного режима, способствующего войнам. Предприниматель обвинил Демократическую партию США в готовности использовать любые ложные заявления для победы на президентских выборах.

    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    5 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США

    В проголосовавшем первым Диксвилл-Нотче Трамп и Харрис получили по три голоса на выборах в США

    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США
    @ Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В американском городке Диксвилл-Нотч, традиционно открывающем всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки.

    В небольшом американском городке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, Дональд Трамп и Камала Харрис получили равное количество голосов на открывшихся выборах в США. Оба кандидата набрали по три голоса, что подтвердило последние опросы о напряженности борьбы. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу, передает ТАСС.

    По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча голосуют первыми в стране. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

    Выборы 5 ноября включают не только президентскую гонку, но и выборы трети Сената, всей Палаты представителей, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий.

    Дональд Трамп, бывший 45-й президент США, пытается вернуться в Белый дом после поражения в 2020 году от Джо Байдена. Камала Харрис, вице-президент США с 2021 года, представляет Демократическую партию в предстоящей гонке.

    Напомним, заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.

    Ранее политолог Дмитрий Суслов заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.

    Коментарии (6)
    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    Коментарии (0)
    5 ноября 2024, 09:53 • Новости дня
    Трамп признал возможность поражения на выборах

    Трамп заявил о возможности проигрыша на выборах, но отметил преимущество над Харрис

    Трамп признал возможность поражения на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп выразил уверенность в своем преимуществе на выборах, но допустил возможность поражения, отметив, что победителя, вероятно, назовут уже в ночь голосования.

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на свое значительное преимущество, не исключает возможность проигрыша на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».

    В интервью ABC он отметил, что неожиданности могут случиться, но выразил уверенность в своем лидерстве над Камалой Харрис, представителем Демократической партии. «Да, я думаю... Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить..., но будет интересно», – сказал Трамп.

    Трамп также высказал мнение, что результаты выборов станут известны уже к ночи голосования. На предстоящих выборах, которые состоятся 5 ноября, Трамп будет представлять Республиканскую партию, в то время как Демократическую – Камала Харрис.

    Тем временем американский комик и телеведущий Джо Роган выразил поддержку Трампу, отмечает ТАСС. На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Роган выложил фрагмент интервью для подкаста The Joe Rogan Experience, в котором предприниматель Илон Маск приводит «самые убедительные» аргументы в пользу Трампа. «Я согласен с ним на все сто. К сведению, да, это поддержка Трампа», – отметил Роган.

    Подкаст The Joe Rogan Experience считается одним из самых популярных в стриминговом сервисе Spotify и насчитывает более 18 млн подписчиков на YouTube. Поддержка Рогана может оказать значительное влияние на предвыборную кампанию Трампа, учитывая его широкую аудиторию и влияние в медийной среде.

    На выборах 5 ноября Республиканскую партию будет представлять Дональд Трамп, а Демократическую – вице-президент Камала Харрис. Во многих штатах США уже началось досрочное голосование.

    Отметим, что в американском городке Диксвилл-Нотч, который традиционно открывает всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, подчеркивая напряженность предстоящей избирательной гонки.

    Ранее Дональд Трамп заявил на митинге в Мичигане, что он сражается с демократической «системой зла», а не с Камалой Харрис, что перекликается с его предыдущей кампанией против Джо Байдена.

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    5 ноября 2024, 11:10 • Новости дня
    Американист: После выборов в США могут начаться беспорядки

    Американист Дудаков: После выборов в США могут начаться беспорядки

    Американист: После выборов в США могут начаться беспорядки
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Победа Дональда Трампа – вполне реальный сценарий, учитывая динамику раннего голосования. Однако при его реализации возможны беспорядки, организованные «боевым активом» Демпартии, а также попытки сорвать транзит власти, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы. В первом проголосовавшем городе кандидаты получили равное число голосов.

    «Опросы показывают самую разную картину по предпочтениям на выборах в США. Чаще всего в социологических исследованиях и электоральных моделях небольшое преимущество имеется у Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, «более твердые цифры» демонстрирует динамика раннего голосования, где преимущество также у Республиканской партии.

    «Во-первых, уже сейчас в Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине проголосовало больше республиканцев, чем демократов. Это нетипично, потому что в рамках раннего голосования обычно преимущество у Демпартии. Но сейчас им не удается мобилизовать свой электорат, как это было, например, четыре года назад», – уточнил спикер.

    «У демократов есть преимущество в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, однако оно меньше, чем было в 2020 году. Поэтому республиканцам в данном случае будет проще конкурировать», – добавил политолог. Дудаков также указал на низкую явку среди традиционных групп избирателей Демпартии – испаноязычных и афроамериканцев. «Это тоже на руку Трампу и республиканцам», – считает эксперт.

    Таким образом, по его оценкам, шансов на победу больше у Дональда Трампа. Вместе с тем он делает оговорку: «Если только не случится какого-то форс-мажора с явкой среди республиканцев или сценария масштабных фальсификаций». Дудаков напомнил, что многие штаты стараются усилить контроль за почтовым голосованием. «В той же Джорджии, например, суд запретил регистрировать бюллетени после дня выборов. Но в Неваде их будут принимать спустя три дня, и там стоит ожидать баталий вокруг этой темы», – пояснил он.

    Американист также отметил огромное количество скандалов по поводу голосования умерших и нелегалов и указал на попытки демократов присовокупить голоса американской диаспоры за рубежом. «Проконтролировать эту процедуру сложно», – уточнил он. Таким образом, у Демпартии есть пространство для махинаций, но, как считает политолог, оно меньше, чем было четыре года назад.

    Тем не менее Дудаков не исключает, что после выборов в США могут начаться беспорядки и период нестабильности. «На мой взгляд, вероятность развития событий по этому сценарию выше в случае победы Трампа. У него есть буйные активисты, но, во-первых, их не так много, а во-вторых, некоторых из них посадили в тюрьму после протестов на Капитолии 6 января 2021 года. У демократов, наоборот, боевой актив сохраняется – это движения BLM и Antifa. Они упиваются своей безнаказанностью и способны устроить серьезные волнения, если победит республиканец», – рассуждает спикер.

    Кроме того, в арсенале демократов больше институциональных рычагов, с помощью которых они могут создавать Трампу проблемы, добавил эксперт. «Поэтому если он выигрывает, будут судебные пересчеты, а также давление на коллегию выборщиков. Стоит также ожидать попыток в Конгрессе сорвать сертификацию итогов выборов. С этой целью некоторые демократы уже заранее предлагают признать Трампа мятежником из-за событий 6 января. Их план основывается на поправке Конституции, которая запрещает мятежникам занимать выборные посты», – детализировал собеседник.

    При этом республиканец в случае поражения попытается судиться, однако у него меньше возможностей создать проблемы демократам. «Если четыре года назад, когда он еще занимал пост президента, у него это не получилось, то сейчас рычагов очевидно еще меньше», – заключил Дудаков.

    Напомним, 5 ноября в США стартуют президентские выборы. В первом проголосовавшем городе Диксвилл-Нотч кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса каждый, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу.

    По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча первыми в стране приходят на участки. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

    Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии выборов. Оба кандидата получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей, лишь 2% остаются неопределившимися. При этом в опросе PBS News Камала Харрис опережает Дональда Трампа на четыре процентных пункта – 51% против 47%.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо не исключил, что на выборах в США возможны манипуляции, аналогичные тем, что произошли на выборах 2020 года. «Глубинное государство и лагерь Камалы Харрис могут повторить подобные действия», – считает политик. Он указал на поддержку кандидатуры Камалы Харрис со стороны Евросоюза.

    Политолог Дмитрий Суслов ранее заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.

    Коментарии (6)
    4 ноября 2024, 14:57 • Новости дня
    Белый дом окружили новыми защитными ограждениями перед выборами

    The Washington Post: Белый дом окружили новыми защитными ограждениями перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    В Вашингтоне установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами в США, сообщает издание Washington Post.

    Новые защитные ограждения установлены вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента Камалы Харрис. Эти меры предприняты из-за угрозы возможных беспорядков после выборов, которые состоятся 5 ноября, сообщает РИА «Новости».

    Секретная служба усилила защиту, возвела высокие металлические ограждения вокруг комплекса Белого дома и Министерства финансов, а также на прилегающей площади Лафайет. В дополнение к этому защитные сооружения установлены вокруг Военно-морской обсерватории и резиденции Камалы Харрис.

    Кроме Вашингтона, усиленные меры безопасности приняты и в штате Флорида. Власти усилили защиту за пределами конференц-центра в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты Дональд Трамп планирует провести вечеринку в честь выборов.

    Владельцы бизнеса около Белого дома также принимают меры предосторожности. Они усиливают частную охрану, заколачивают окна и входы на уровне улицы и устанавливают ограждения, чтобы предотвратить возможные повреждения в случае беспорядков после выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп имеют одинаковую поддержку среди избирателей, что демонстрирует напряженное соперничество между демократами и республиканцами сообщает телеканал NBC News.

    Сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли у американца Джека Лонго белку Арахиса, которая была звездой соцсетей, и усыпили ее, чем вызвали недовольство сторонников Республиканской партии.

    Республиканцы использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке, призывая голосовать за Трампа. Дональд Трамп также заявлял, что победа Камалы Харрис на выборах может привести к повторению Великой депрессии 1929–1939 годов в США.

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    5 ноября 2024, 04:43 • Новости дня
    Политолог спрогнозировал массовые протесты в США после выборов президента

    Политолог Суслов сообщили о возможных протестах и попытке захвата Капитолия после выборов в США

    Tекст: Максим Попов

    Вполне вероятно, что результаты предстоящих выборов президента США будут оспорены проигравшей стороной. Это может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия, сообщил политолог Дмитрий Суслов.

    По словам Суслова, непризнание поражения проигравшей стороной станет неизбежным исходом выборов, независимо от их результатов. Это может привести к массовым протестам, а также к вооруженным и насильственным столкновениям на улицах США, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что нынешняя политическая ситуация в США напоминает кризис 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, что привело к гибели пяти человек и ранениям 140 полицейских. Он также отметил, что в отличие от 2020 года, шансы кандидатов в нынешних выборах более равны, что увеличивает риск манипуляций и фальсификаций.

    Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

    Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск обвинил демократов в готовности использовать любые ложные заявления для победы на президентских выборах.

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    4 ноября 2024, 23:51 • Новости дня
    В Вашингтоне начали заколачивать двери и окна зданий перед выборами

    The Times: В Вашингтоне укрепили здания в ожидании результатов президентских выборов США

    Tекст: Максим Попов

    В Вашингтоне начали заколачивать здания и ужесточать меры безопасности перед президентскими выборами, опасаясь беспорядков и демонстраций, сообщила The Times.

    По информации британского издания, накануне выборов президента США в Вашингтоне начались активные меры по обеспечению безопасности. Окна и двери зданий заколачиваются, создаются баррикады в районе, где кандидат на пост главы Штатов Камала Харрис планирует наблюдать за итогами голосования, передает Ura.ru.

    Сообщается, что Харрис и ее команда проведут вечер вторника в Университете Говарда, который является ее альма-матер. Вокруг Белого дома и Военно-морской обсерватории, где проживает Камала Харрис, также возводятся заборы. Эти меры предпринимаются на фоне опасений возможных беспорядков, которые могут возникнуть после объявления результатов выборов.

    Напомним, ранее, по сообщениям Washington Post, Белый дом окружили новыми защитными ограждениями.

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    5 ноября 2024, 01:03 • Новости дня
    Вучич заявил о судьбоносных американских выборах

    Президент Сербии отметил важность выборов в США в контексте мира или войны на Земле

    Tекст: Максим Попов

    Предстоящие выборы в США могут определить мир или привести к третьей мировой войне, заявил президент Сербии Александар Вучич.

    «Возможно, это самые важные выборы в истории человечества, которые могут определить мир или войну», – цитирует ТАСС сербского президента.

    По словам Вучича, результаты голосования американцев могут повлиять на мировую стабильность и дальнейшее развитие международных отношений.

    Предстоящие выборы в Соединенных Штатах, которые состоятся 5 ноября, станут ареной борьбы за пост главы государства между кандидатами Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

    Напомним, накануне миллиардер Илон Маск обвинил Демократическую партию США в готовности использовать любые ложные заявления для победы на президентских выборах

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    5 ноября 2024, 06:42 • Новости дня
    Французский политик предсказал отказ ЕС от поддержки Киева

    Лидер французской партии «Патриоты» заявил о невозможности ЕС поддерживать Украину без США

    Французский политик предсказал отказ ЕС от поддержки Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    В случае победы Дональда Трампа на выборах Евросоюз не сможет продолжать поддержку Украины, несмотря на заявления о намерениях, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По словам Филиппо, Евросоюз будет заявлять о своей поддержке Украины, но на деле не сможет ее осуществлять из-за отсутствия возможности и желания, передает РИА «Новости».

    «Конечно, на словах ЕС будет продолжать говорить, что он перенял эстафету, но в реальности это будут лишь слова, потому что у нас нет возможности это делать», – сказал он.

    Политик напомнил, что 70% финансирования НАТО происходит из США, и подчеркнул, что в случае прихода Трампа к власти военная поддержка Украины может значительно сократиться или вовсе закончиться. По мнению Филиппо, это может привести к краху Украины и создать возможность для начала мирных переговоров.

    Напомним, ранее политик заявил, что на выборах в США возможны манипуляции, чтобы воспрепятствовать победе Дональда Трампа.

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    5 ноября 2024, 01:19 • Новости дня
    Филиппо заявил о возможных манипуляциях на выборах в США

    Французский политик опасается манипуляций на выборах в США в пользу Камалы Харрис

    Tекст: Максим Попов

    Флориан Филиппо заявил, что На предстоящих выборах в США возможны манипуляции, чтобы воспрепятствовать победе Дональда Трампа, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, отметив, поддержку кандидатуры Камалы Харрис со стороны ЕС.

    По словам Филиппо, экс-президент США Трамп рискует проиграть выборы из-за вмешательства, аналогичного тому, что произошло на выборах 2020 года. «Глубинное государство и лагерь Камалы Харрис могут повторить подобные действия», – приводит РИА «Новости» слова политика.

    Филиппо отметил, что в США наблюдается тенденция в пользу Трампа, которая подтверждается различными опросами и намерениями избирателей. Однако, по его словам,  Евросоюз и Франция открыто поддерживают кандидатуру Харрис. Он указал на то, что Трамп, в отличие от Харрис, выступает за прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, что может быть одной из причин предпочтений ЕС.

    Напомним, ранее лидер французской оппозиции призвал Европу прекратить финансовую и военную помощь Украине, отреагировав на заявление Владимира Зеленского о «нулевой» реакции НАТО на предполагаемую отправку северокорейских войск.

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    5 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    ФБР организовало в Вашингтоне командный пункт для безопасности выборов

    ФБР учредило командный пункт для безопасности выборов

    Tекст: Максим Попов

    ФБР организовало командный пункт в Вашингтоне для реагирования на угрозы, связанные с предстоящими президентскими выборами 2024 года, с целью обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов.

    Как сообщается на сайте ведомства, решение принято в ответ на многочисленные угрозы, которые получают сотрудники избирательных комиссий США, передает РИА «Новости».

    Командный пункт будет функционировать круглосуточно в течение недели. В его задачи  входит борьба с преступлениями, связанными с выборами, угрозами сотрудникам избирательных комиссий, киберугрозами, а также операциями по враждебному иностранному влиянию и потенциальными терактами.

    Напомним, накануне The Times сообщила, что в Вашингтоне начали заколачивать здания и ужесточать меры безопасности перед президентскими выборами, опасаясь беспорядков и демонстраций. До этого стало известно, что Белый дом окружили новыми защитными ограждениями.

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    5 ноября 2024, 10:09 • Новости дня
    Маск предсказал марионеточный режим при победе Харрис

    Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис приведет к марионеточному режиму

    Tекст: Мария Иванова

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что победа Камалы Харрис на выборах приведет к установлению марионеточного режима, способствующего войнам.

    Маск выразил мнение, что победа Харрис на президентских выборах в США может привести к установлению марионеточного режима, что будет выгодно сторонникам международных военных конфликтов, передает ТАСС.

    В ходе интервью с американским телеведущим Джо Роганом Маск заявил: «Поджигатели войны хотят [установления] марионеточного режима Камалы [Харрис], потому что они получат большее число войн».

    Маск также отметил, что те, кто поддерживает Харрис, получают выгоду от войн. По его словам, сторонники войны негативно относятся к Дональду Трампу, кандидату от Республиканской партии. Маск ранее говорил, что «кукловоды» заменили Джо Байдена на Харрис в качестве кандидата от Демократической партии, чтобы сохранить контроль над политической ситуацией.

    В США 5 ноября проходят всеобщие выборы, на которых избирают не только президента, но и треть Сената, Палату представителей Конгресса, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. В борьбе за пост главы государства участвуют Дональд Трамп и Камала Харрис. Трамп, 45-й президент США, ранее занимал эту должность с 2017 по 2021 годы. В 2020 году он уступил Джо Байдену, но сейчас стремится вернуться в Белый дом. Харрис с января 2021 года занимает пост вице-президента США.

    Ранее Маск обвинил Демократическую партию США в готовности использовать любые ложные заявления для победы на президентских выборах.

    Дональд Трамп на митинге в Мичигане заявил, что сражается с демократической «системой зла», а не с Камалой Харрис.

    Между тем в американском городке Диксвилл-Нотч, традиционно открывающем всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки.

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    5 ноября 2024, 09:30 • Новости дня
    Трамп обвинил демократов в создании «системы зла»

    Трамп заявил о борьбе с демократической «системой зла», а не с Харрис

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп на митинге в Мичигане заявил, что сражается с демократической «системой зла», а не с Камалой Харрис, апеллируя к предыдущей кампании против Байдена, которую также считал борьбой с системой.

    Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, заявил, что его основная борьба направлена не против его основной оппонентки Камалы Харрис, а против демократической «системы зла», передает ТАСС.

    Выступая на митинге в Мичигане, Трамп подчеркнул, что его противостояние с Джо Байденом в предыдущих выборах также было направлено не на личность, а против системы, внутри которой Байден, по его словам, был «заперт в подвале».

    5 ноября в США проходят выборы, на которых избираются президент, треть Сената, вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 11 штатов и двух территорий. Основными претендентами на пост главы государства являются Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от Демократической партии. Камала Харрис занимает должность вице-президента США с января 2021 года.

    Трамп занимал пост 45-го президента США с 2017 по 2021 годы. В 2020 году он проиграл выборы демократу Джо Байдену и теперь пытается вернуться в Белый дом. Выборы 2020 года для Трампа стали вызовом, и он активно предпринимает шаги для возвращения на политическую арену, акцентируя внимание на критике демократической системы.

    Отметим, что, Камала Харрис и Дональд Трамп получили   по три голоса в Диксвилл-Нотч, что отражает напряженность предстоящей избирательной гонки. Высказывались предположения, что результаты выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что приведет к массовым протестам и потенциальным попыткам захвата Капитолия.

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    5 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Маск заявил о давлении на актеров для поддержки Харрис

    Маск заявил, что актерам Голливуда угрожают отказом в съемках за неподдержку Харрис

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск заявляет, что актеры в Голливуде под давлением вынуждены поддерживать Камалу Харрис на выборах президента США, иначе им грозят проблемами с получением ролей и контрактов.

    Маск заявил, что актеры Голливуда вынуждены поддерживать Камалу Харрис на выборах президента США из-за давления со стороны влиятельных лиц в индустрии, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что актерам звонят неизвестные с предложением поддержать Харрис, намекая, что отказ может стоить им дальнейших съемок и контрактов. По словам Маска, эти разговоры ведутся в дружелюбной манере, без прямых угроз.

    Маск уточнил, что актеры прекрасно понимают, какие последствия могут последовать за отказом от поддержки Харрис. Он подчеркнул, что хотя угрозы не произносятся вслух, их подтекст ясен – без поддержки актерам могут прекратить предлагать роли в фильмах и другие возможности в индустрии.

    Напомним, что 5 ноября в США проходят всеобщие выборы, на которых избираются президент, треть Сената, вся Палата представителей Конгресса и губернаторы 11 штатов. На пост президента баллотируются республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Трамп, бывший 45-м президентом США, стремится вернуться в Белый дом, в то время как Харрис с января 2021 года занимает должность вице-президента.

    Ранее Маск выразил мнение, что победа Камалы Харрис на выборах приведет к установлению марионеточного режима, способствующего войнам, также он обвинил Демократическую партию США в готовности использовать любые ложные заявления для победы на президентских выборах.

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    5 ноября 2024, 12:25 • Новости дня
    Кремль не комментировал старт президентских выборов в США

    Песков заявил об отсутствии комментариев Кремля по выборам в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль воздерживается от комментариев по поводу начавшегося в США голосования на президентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кремль пока воздерживается от комментариев по поводу начавшихся президентских выборов в США, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент у Кремля нет комментариев по вопросам, связанным с голосованием в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президентские выборы в США не являются приоритетом для Москвы.

    Ранее американист Малек Дудаков предупредил, что после выборов в США могут начаться беспорядки.

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