В Госдуме допустили полный отказ от выпуска мелких монет

В Госдуме предложили пересмотреть производство мелких монет из-за низкого спроса

Tекст: Дарья Григоренко

Аксаков высказал сомнение в целесообразности дальнейшего производства мелких монет в России. Он отметил, что они не пользуются спросом у населения, так как многие даже не берут мелочь при получении сдачи, передает РИА «Новости».

Аксаков поддержал подход Центрального банка, который возобновил печать пятирублевых купюр, отметив, что это более экономичный вариант. «Подход ЦБ правильный, и лучше экономить на производстве денег», – сказал он, подчеркивая, что следует задуматься о необходимости производства не востребованных у людей монет.

Депутат также подчеркнул, что, несмотря на это, рубль остается национальной валютой, и в обороте должны присутствовать монеты номиналом в один рубль. «Жизнь покажет, насколько целесообразно производить то, что не пользуется интересом у людей», – добавил Аксаков.

Он также заверил, что никаких девальваций или реформ не предвидится, так как Центральный банк обеспечивает стабильность национальной валюты, контролируя финансовую ситуацию и проводя жесткую денежно-кредитную политику.

По данным ЦБ, на 1 октября в России в обороте находилось 72,8 млрд монет, их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 1,2%, и на каждого жителя страны в среднем приходится около 500 монет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что лицевая сторона обновленной купюры в 1000 рублей останется прежней, а будет доработана оборотная сторона. В Госдуме отметили, что символы на новых российских банкнотах были выбраны на основе принципа ротации – по принадлежности к федеральным округам.