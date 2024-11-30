Российский фильм «Там, где танцуют стерхи» стал лучшим на кинофестивале «Евразия» в Алма-Ате

Tекст: Мария Иванова

Российский фильм «Там, где танцуют стерхи» завоевал гран-при на кинофестивале «Евразия» в Алма-Ате, сообщает ТАСС. В конкурсе участвовали фильмы стран Центральной Азии и Тюркского мира. Председатель жюри, китайский режиссер Ли Баохуа, отметил, что выбор победителя был трудным из-за высокого уровня двух лучших картин.

Картина якутского режиссера Михаила Лукачевского рассказывает историю о мальчике, считающем танец белых журавлей стерхов источником счастья и внутреннего покоя. В другой номинации лучшей актрисой признали Эльзу Каримову за роль в фильме «Гора влюбленных», произведенном в России, Татарстане.

Победителем международного конкурса стал польский фильм «Почти ничего» режиссера Гжегожа Дебовского. Лента повествует о фермерах, устроивших акцию протеста против члена парламента, который предал их интересы.

Фестиваль «Евразия» в этом году включал две секции: международный конкурс, где участвовали 12 фильмов, и конкурс стран Центральной Азии и Тюркского мира с девятью картинами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский режиссер Эмир Кустурица подчеркнул важность сохранения уникальности российского кино, отмечая, что в советских фильмах присутствовала «очень сильная» душа, в отличие от технологичных, но пустых работ Голливуда. Он также заявил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе произошли в России, приводя в пример таких композиторов, как Рахманинов и Мусоргский, а также напоминив о величии «Войны и мира» Толстого.